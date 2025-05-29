Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вкусный способ почувствовать весну: салаты, от которых не оторваться
Топ-5 советских лайфхаков для дачников, которые реально работают
Создайте идеальный уголок красоты: 5 советов по организации туалетного столика
Как правильно наносить румяна в 2025 году: тренд, который преобразит ваш макияж
Вакуум для живота: как убрать боль в спине и сузить талию всего за 5 недель
Древний ген неандертальцев ожил: как мутация древних гоминидов меняет скелет современных животных
От бирюзы до красноватого песка: 10 пляжей Европы, которые перевернут ваше представление об отдыхе
3 млн кубометров ежедневно: Украине дали зелёный свет по новому газовому маршруту из США
Личи дома — это реально! Узнайте, как вырастить экзотические плоды в своей квартире

Первые прогулки могут сломать психику — как не испортить щенка с первого выхода

3:11
Зоосфера

Первая прогулка с щенком часто напоминает сцену из фильма ужасов: он дрожит, цепенеет от страха, скулит при виде машин и прохожих. Кажется, что это "просто возраст", но если пустить всё на самотёк, страх перерастёт в тревожность или даже агрессию.

Собака на пикнике
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Собака на пикнике

Социализация - это не просто знакомство с улицей. Это основа уверенности, на которой строится поведение взрослой собаки. И упустить подходящий момент — значит, потом годами работать над исправлением.

Начинайте с малого. Не тяните щенка в шумный парк в первый же день. 5-10 минут в тихом дворе — идеальный старт. Дайте время привыкнуть к запахам, поводку, звукам. Если он замер или отступает - присядьте рядом, скажите что-то спокойным голосом, дайте угощение. Покажите, что мир не опасен.

С людьми — тоже аккуратно. Попросите друзей подойти медленно, без лишних движений, протянуть лакомство открытой ладонью. Не торопите. Пусть щенок сам решит, когда сблизиться. Важно, чтобы первые контакты были добрыми, а не пугающими.

Знакомства с другими собаками - только с проверенными. Не отпускайте малыша в стаю незнакомцев на площадке. Лучше найдите спокойного взрослого пса, готового терпеливо поиграть. Пусть они обнюхаются, а вы будьте рядом. Если щенок забыл про страх — вы на верном пути.

Приучайте к городским звукам постепенно. Сначала - короткие выходы к тихой дороге. Лакомство за спокойствие. Каждый день — немного дальше и громче. Если испугался — отступите, дайте паузу, но не сдавайтесь.

Игрушки помогут справиться с тревогой. Возьмите любимый мяч или верёвку. Несколько минут игры - и внимание переключится с пугающего на знакомое.

Можно готовить щенка и дома. Пока он ест или играет, включайте записи звуков улицы — гудки, лай, грозу. На минимальной громкости. Замер? Убавьте звук и дайте угощение. Постепенно увеличивайте громкость. Главное — не торопиться.

"Окно социализации" открывается примерно с 3 до 14 недель. Пропустить его - значит потом работать с фобиями. Но даже если у вас уже не щенок — всё можно изменить. Терпение и последовательность творят чудеса.

Самая частая ошибка - жалеть и брать на руки. Щенок запоминает: "Раз испугался — и меня спасли. Значит, было страшно по-настоящему". Лучше сохраняйте спокойствие, хвалите за каждый шаг вперёд, но не подкрепляйте панику.

У каждого свой ритм. Кто-то адаптируется за неделю, кто-то — за месяцы. Не сравнивайте. Просто наблюдайте, радуйтесь прогрессу — и знайте: каждая прогулка приближает вас к уверенной, счастливой собаке, которая однажды пойдёт вперёд с гордо поднятым хвостом.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Лучше, чем 10 000 шагов: как японцы превращают обычную прогулку в жиросжигающую тренировку
Новости спорта
Лучше, чем 10 000 шагов: как японцы превращают обычную прогулку в жиросжигающую тренировку Аудио 
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали Аудио 
Шерсть не белая, а мясо — тухлое: что вы не знали о белом медведе
Домашние животные
Шерсть не белая, а мясо — тухлое: что вы не знали о белом медведе Аудио 
Популярное
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке

На каждой заправке есть скрытая функция, о которой знают единицы. Она помогает лить бензин точнее, терять меньше — и экономить на каждом литре.

Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали
Путин принял в Кремле противника хуситов накануне переговоров по Украине в Стамбуле Любовь Степушова Европа у края ада: заявление Мерца усилило угрозу прямой конфронтации с Россией Дмитрий Плотников Победа на горизонте. Озвучим промежуточные итоги СВО Виктор Пахомов
Раскол Земли: под Африкой обнаружен гигантский плюм — и это меняет всё
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Последние материалы
Советские междугородние автобусы: комфорт по ГОСТу и без Wi-Fi
Личи дома — это реально! Узнайте, как вырастить экзотические плоды в своей квартире
Филипп Киркоров воссоединяет родителей: неожиданный шаг после их смерти
Трава против вони и тумана: как лавровый лист наводит порядок в салоне
Через 10 лет никто не захочет водить автомобиль: что может вытеснить машины навсегда
Этот секретный ингредиент в воде улучшит состояние ваших растений
Кафе New York в Будапеште, где литераторам выдавали собачьи языки
Вас обманывали весь этот год: самые модные брови делают наоборот
Советский гараж: инструменты, запах и ритуалы настоящего хозяина
Избегая перегрева, сохраняем вкус: эксперт рассказала о правилах транспортировки вина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.