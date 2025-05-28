Гигант весом в полтонны и карлик с глазами как бусинки — мир оленей не такой, как ты думал

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1:46
Зоосфера

Олени - одно из самых удивительных семейств млекопитающих. В природе насчитывается 47 видов: от миниатюрных пуду до могучих лосей. Каждый из них по-своему приспособлен к своей среде и удивляет учёных всё новыми открытиями — например, недавно описанный Pudella carlae.

Олень
Фото: commons.wikimedia.org by Bramans, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Олень

Самым внушительным из всех признан аляскинский лось. Эти исполины могут достигать почти двух метров в холке и весить до 450 килограммов. А их ветвистые рога вырастают до такой же длины - 1,8 метра. Исторически зафиксирован рекорд: в 1897 году в Юконе был убит лось весом 816 килограммов.

Такая масса - не просто природная аномалия, а эволюционное преимущество. Лоси обитают в холодных краях, где их плотный мех и размеры помогают сохранять тепло. В Северной Америке их называют moose - от алгонкинского слова, означающего "пожиратель веток”. Не зря, ведь они действительно питаются побегами и листвой деревьев.

Интересно, что и русское слово "лось” имеет древние корни — оно связано с общим индоевропейским понятием "бурый” или "рыжеватый”, и объединяет его с "оленем” и "ланью”.

Несмотря на репутацию мирных и застенчивых животных, олени могут быть опасны, особенно в брачный сезон. Тогда даже внешне спокойный лось может пойти на конфликт.

А самым крошечным в семействе считается южноамериканский пуду — его рост едва превышает 70 сантиметров, но это ничуть не умаляет его очарования.

Уточнения

Живо́тные — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

Автор Дмитрий Тезнев
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