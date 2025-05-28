Муравьи, от которых нельзя убежать — эти насекомые уже врываются в школы и дома

Азиатские игольчатые муравьи всё активнее захватывают территорию США, продвигаясь от юго-востока к северу и западу страны. Эти насекомые, когда-то малозаметные, стали настоящей угрозой не только для экосистемы, но и для здоровья людей.
Их присутствие фиксируется всё чаще - от школьных столовых до городских парков. Несмотря на то что игольчатые муравьи не проявляют агрессии без повода, они способны нападать, если почувствуют опасность. Укус этих муравьёв может вызвать не просто боль, а тяжёлую аллергическую реакцию, вплоть до анафилаксии.
Людям с аллергией стоит быть особенно внимательными: зуд, отёк губ, проблемы с дыханием и крапивница — сигналы, требующие немедленного обращения за помощью. Важно иметь при себе автоинъектор с адреналином, особенно в сезон активного размножения насекомых.
Но проблема не только в медицине. Эти муравьи вытесняют местные виды, нарушая баланс экосистем, и поселяются рядом с людьми, порой внутри самих зданий. Полностью избавиться от них вряд ли получится, но контролировать распространение можно.
Муравьи́ — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.
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