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Кошка, морковь и скрытая угроза — как не навредить из лучших побуждений

1:15
Зоосфера

Кошки - хищники до мозга костей, но иногда их рацион можно чуть разнообразить. Например, немного варёной моркови — это не вред, а вполне допустимое угощение.

Морковь
Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морковь

Морковь безопасна для кошек, если подаётся правильно: без соли, масла, сахара и строго в отваренном или приготовленном на пару виде. Главное - нарезать её мелко. Крупные куски, особенно в сыром виде, могут вызвать проблемы с пищеварением или даже привести к удушью.

Некоторые питомцы с интересом пробуют новое, другие - с царским равнодушием отворачиваются. Это нормально: вкусовые рецепторы у кошек устроены совсем не как у людей. Так что не стоит настаивать.

Важно помнить, что морковь - это дополнение, а не замена основному питанию. Несколько маленьких кусочков можно добавить в корм, но только время от времени. Морковный сок и морковные десерты — категорически нет: в них слишком много сахара и других вредных добавок.

Если у кошки диабет, лишний вес или склонность к нему — морковь лучше исключить совсем. И как всегда: любые новинки в меню стоит обсуждать с ветеринаром.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных. 

Автор Дмитрий Тезнев
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