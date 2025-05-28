Игривый гений с кроличьим мехом: кого выбирают самые необычные хозяева

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Корниш-рекс - это не просто порода кошек, это настоящее чудо природы. Всё началось в английском Корнуолле в 1950 году, когда у обычной кошки родился необычный котёнок: кудрявый, как овечка, и с характером, в который невозможно не влюбиться.

Фото: Own work by Alexandre Gonçalves, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ корниш-рекс

Его потомки унаследовали уникальную внешность: у корниш-рексов нет привычных остевых волос, только мягкая, словно кроличья, волнистая шерсть. Их трудно не заметить - тонкий силуэт, длинные задние лапы, крупные уши и выразительные глаза (иногда ярко-голубые) выделяют их на фоне других кошек.

Но больше всего они покоряют поведением. Это кошки, которые играют, бегают, обожают компанию и без проблем находят общий язык с детьми, собаками и другими животными. Они умны, любопытны и всегда рядом, как будто стараются быть частью вашей повседневности.

Из-за своей деликатной шерсти и чувствительности к холоду, корниш-рексы лучше чувствуют себя в доме. Уличные прогулки — не для них. Им важны тепло, уют и ваши объятия.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

