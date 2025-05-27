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Рыбы-клоуны меняются прямо в теле: учёные шокированы их реакцией на жару

1:52
Зоосфера

В свежей публикации журнала Science Advances учёные сообщают о необычном механизме адаптации, к которому прибегают рыбы-клоуны в условиях стремительно теплеющих океанов. Согласно исследованию, эти морские обитатели способны буквально уменьшаться в размерах, чтобы выжить в условиях экстремальной жары.

рыба клоун
Фото: Own work by Nick Hobgood, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
рыба клоун

Наблюдения проводились у побережья Папуа-Новой Гвинеи, в заливе Кимбе, где два года назад прошла интенсивная морская волна тепла, вызвавшая масштабное обесцвечивание кораллов. В ходе работы исследователи замерили параметры 134 рыб-клоунов, и оказалось, что 101 особь хотя бы раз уменьшалась в длине в ответ на тепловой стресс.

Команда из Бостонского университета, проводившая исследование, призналась, что была шокирована открытием. Ранее предполагалось, что взрослые особи сохраняют постоянный размер, но оказалось, что некоторые из них буквально "сжимаются", чтобы справиться с экстремальными условиями.

Хотя точный биологический механизм пока не установлен, одна из гипотез состоит в том, что рыбы могут реабсорбировать часть своего костного вещества. Такая способность может быть жизненно важной: более компактное тело требует меньше энергии, что особенно критично во время стресса и нехватки пищи — типичных последствий обесцвечивания коралловых рифов, с которыми связана экосистема рыб-клоунов.

Исследование подчёркивает, насколько пластичной может быть природа, но также напоминает о том, насколько серьёзно климатические изменения влияют на морскую жизнь. Даже адаптация через уменьшение — это не победа, а скорее сигнал тревоги: если температура продолжит расти, такие меры могут оказаться недостаточными.

Уточнения

Рыбы — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

Ти́хий океа́н (устар. Великий океан) — самый большой по площади и глубине океан на Земле. Расположен между материками Евразией и Австралией на западе, Северной и Южной Америкой на востоке, Антарктидой на юге.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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