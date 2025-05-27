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Азиатские львы возвращаются: численность выросла на 30% за 5 лет

1:53
Зоосфера

В Индии завершилась новая перепись азиатских львов - редкого подвида, некогда находившегося на грани исчезновения. Согласно результатам, за последние пять лет их численность увеличилась на 30%, что стало важным достижением в сфере охраны дикой природы.

Львица
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Львица

Азиатский лев обитает исключительно в одном месте - заповеднике штата Гуджарат. Ещё в начале XX века ситуация была критической: к 1913 году из-за охоты и потери среды обитания в живых оставалось лишь около 20 особей. Однако усилия по сохранению подвида дали плоды.

По словам главного министра штата Бхупендры Пателя, численность львов стабильно растёт: с 304 особей в 1995 году до 891 по последним данным. Это результат многолетней работы по созданию охраняемой территории, борьбе с браконьерством и просветительской деятельности среди местных жителей.

Тем не менее, несмотря на положительную динамику, перед популяцией стоят серьёзные угрозы. Поскольку все азиатские львы сконцентрированы в одном регионе, они особенно уязвимы к эпидемиям, пожарам и другим стихийным бедствиям. Кроме того, существует риск генетического инбридинга — близкородственного скрещивания, которое может ослабить здоровье будущих поколений.

Защита азиатского льва требует дальнейших шагов - в том числе создания новых мест обитания, перемещения части популяции и развития программ по сохранению генетического разнообразия. Тем не менее, нынешнее увеличение численности — важный и вдохновляющий знак того, что даже самые уязвимые виды можно спасти, если действовать последовательно и ответственно.

Уточнения

Лев — вид хищных млекопитающих, один из пяти представителей рода пантер (Panthera), относящегося к подсемейству больших кошек в составе семейства кошачьих.

Автор Дмитрий Тезнев
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