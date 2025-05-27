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Птичий грипп в городе: 5 вещей, которые нельзя делать, если у вас есть питомец

2:21
Зоосфера

Вы уверены, что ваш питомец в безопасности? Вирус птичьего гриппа давно вышел за пределы курятников и всё чаще поражает домашних животных. Даже если признаки заболевания едва заметны, важно знать, на что обращать внимание — и как защитить своего любимца до того, как станет слишком поздно.

Кошка с собакой
Фото: snapwiresnaps.tumblr.com by Krista Mangulsone, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка с собакой

На какие симптомы обратить внимание у собак и кошек

Увы, специфических признаков у птичьего гриппа нет. Но вот на что нужно насторожиться:

  • диарея (часто за неделю до других симптомов);
  • насморк, покраснение глаз, затруднённое дыхание;
  • слабость, потеря аппетита, лихорадка.

Когда болезнь прогрессирует, могут появиться серьёзные осложнения:

  • потеря координации,
  • слепота,
  • судороги,
  • летальный исход.

"Если дождаться, пока питомец заболеет по-настоящему, инфекция может передаться другим животным — и даже людям".

5 шагов, чтобы защитить питомца

1. Не давайте сырую птицу.

Даже промышленный корм с уткой может быть источником заражения. Готовка уничтожает вирус — делайте ставку на термическую обработку.

2. Откажитесь от сырого молока.

Коровы, контактирующие с дикими птицами, могут быть носителями вируса. Кошки и хорьки особенно уязвимы — для них даже малая доза может быть смертельной.

3. Не отпускайте питомцев на улицу.

Контакт с дикой природой — прямой путь к инфекции. Безопаснее всего — вольеры и поводки.

4. Не разрешайте охоту на птиц.

Слюна и выделения заражённых диких птиц особенно опасны. Если питомец принёс в зубах тушку — немедленно отнимите её.

5. Уберите птичьи кормушки со двора.

Даже невинная прогулка по участку с помётом птиц может стать источником заражения через лапы и шерсть.

Почему птичий грипп никуда не исчезает?

Этот вирус легко мутирует. Каждый случай заражения повышает риск того, что он станет более заразным — даже для людей.

Пока не появится массовая вакцина, нам остаётся только одно: не дать болезни шанса войти в наш дом.

Уточнения

Птичий грипп (лат. Grippus avium), классическая чума птиц, ранее птичий тиф или холера кур — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью около 56 %.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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