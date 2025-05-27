Птичий грипп в городе: 5 вещей, которые нельзя делать, если у вас есть питомец

Вы уверены, что ваш питомец в безопасности? Вирус птичьего гриппа давно вышел за пределы курятников и всё чаще поражает домашних животных. Даже если признаки заболевания едва заметны, важно знать, на что обращать внимание — и как защитить своего любимца до того, как станет слишком поздно.
Увы, специфических признаков у птичьего гриппа нет. Но вот на что нужно насторожиться:
Когда болезнь прогрессирует, могут появиться серьёзные осложнения:
"Если дождаться, пока питомец заболеет по-настоящему, инфекция может передаться другим животным — и даже людям".
Даже промышленный корм с уткой может быть источником заражения. Готовка уничтожает вирус — делайте ставку на термическую обработку.
Коровы, контактирующие с дикими птицами, могут быть носителями вируса. Кошки и хорьки особенно уязвимы — для них даже малая доза может быть смертельной.
Контакт с дикой природой — прямой путь к инфекции. Безопаснее всего — вольеры и поводки.
Слюна и выделения заражённых диких птиц особенно опасны. Если питомец принёс в зубах тушку — немедленно отнимите её.
Даже невинная прогулка по участку с помётом птиц может стать источником заражения через лапы и шерсть.
Этот вирус легко мутирует. Каждый случай заражения повышает риск того, что он станет более заразным — даже для людей.
Пока не появится массовая вакцина, нам остаётся только одно: не дать болезни шанса войти в наш дом.
Птичий грипп (лат. Grippus avium), классическая чума птиц, ранее птичий тиф или холера кур — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью около 56 %.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.