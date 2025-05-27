Что на самом деле нужно вашей собаке: 10 простых способов сделать вашу собаку счастливее

2:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы когда-нибудь задумывались, скучно ли вашей собаке? Даже если она играет с игрушками или смотрит "собачье ТВ", этого может быть недостаточно. Наши питомцы нуждаются не только в физической активности, но и в эмоциональном контакте, новых впечатлениях и социальной жизни.

Фото: freepik.com is licensed under public domain собака

Вот 10 способов оживить каждый её день.

1. Проводите с ней больше времени

Звучит банально, но собакам важно быть рядом с вами. Они буквально становятся счастливее, когда смотрят вам в глаза — благодаря гормону привязанности окситоцину. Чем больше времени вы вместе, тем крепче ваша связь.

2. Прогулки

Ежедневные прогулки не только держат собаку в форме, но и помогают замедлить возрастные изменения. Если можете, выгуливайте питомца 2-3 раза в день. А хотя бы одну из прогулок делайте особенно длинной.

3. Обучение

Дрессировка — это не про "сидеть" и "дай лапу". Это про внимание, развитие интеллекта и совместное времяпрепровождение. Главное — заниматься этим самому, а не отдавать питомца чужим тренерам.

4. Перетягивание каната

Если на улицу выйти не получается, устраивайте активные игры дома. Перетягивание каната не делает собаку агрессивной — наоборот, укрепляет доверие. Или устройте полосу препятствий прямо в коридоре.

5. Собачий парк

15 минут в день с другими собаками — и ваш пёс станет более спокойным, общительным и легче поддающимся обучению. А ещё это шанс поиграть и понюхать кого-то нового!

6. Уход и массаж

Пару минут расчесывания или лёгкий массаж — и у вас не только ухоженная собака, но и шанс вовремя заметить проблемы со здоровьем. Заодно это помогает расслабиться и вам, и ей.

7. Поездки

Если длительные прогулки пока не вариант, просто возьмите собаку с собой в поездку. Это смена обстановки, новые запахи и ощущение принадлежности к стае.

8. Туризм

Если здоровье позволяет — отправляйтесь с собакой в поход. Это и физическая активность, и ментальная стимуляция, и прекрасный повод насладиться природой вдвоём.

9. Игрушки

Не бросайте собаку один на один с игрушками, но дайте ей возможность занять себя, если вас нет рядом. Лучше всего — жевательные игрушки с замороженным арахисовым маслом.

10. Правильное питание

Один только сухой корм — не вариант. Добавьте к рациону цельные продукты: яйца, сардины, куриные ножки. Это не только вкуснее, но и намного полезнее.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

