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Молчуны среди собак: 15 пород, которые не потревожат ваше спокойствие

5:56
Зоосфера

Если вы — тот человек, который ценит спокойствие и уют, то, вероятно, вам хочется, чтобы ваш питомец не создавал лишнего шума. Кто-то может любить громкие и активные породы, но если вы ищете молчунов, которые будут вести себя тихо и не потревожат ваш мир, то эта статья точно для вас. Мы собрали 15 самых спокойных пород собак, которые идеально подходят для людей, ценящих тишину в доме.

Ши-тцу порода
Фото: commons.wikimedia.org by Jim Winstead, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ши-тцу порода

Французский бульдог: маленький, но спокойный

  • Французские бульдоги — это как уютные пледы с ушками. Эти компактные собаки не лаят без причины и предпочитают проводить время рядом с вами, мирно посапывая. Их редко услышите за пределами мягких ворчаний, которые они используют для общения.

Басенджи: молчаливые загадки

  • Басенджи — это не просто собаки, а загадки. Они вообще не могут лаять! Их гортань не позволяет издавать привычный лай. Вместо этого они производят удивительные звуки, напоминающие йодль. Эти собаки уникальны и идеально подходят тем, кто ищет питомца с необычным характером и минимумом шума.

Немецкий дог: гигант, который предпочитает молчание

  • Хотя немецкие доги — это гигантские собаки, они настоящие философы в мире питомцев. Лают они крайне редко и только в случае реальной угрозы. Эти добрые и спокойные собаки идеально подойдут тем, кто ищет уравновешенного компаньона.

Австралийская пастушья собака: спокойный трудоголик

  • Австралийские пастухи — это активные и трудолюбивые собаки, но в городской среде они сохраняют спокойствие. С правильной физической нагрузкой они не склонны к излишнему лаю, что делает их отличными питомцами для тех, кто ценит тишину.

Шарпей: у собаки с характером — мало шума

  • Шарпеи — это собаки с характером, но они не склонны к громким звукам. Они могут быть умными и независимыми, но при этом они довольно тихие и спокойные, что делает их идеальными спутниками для тех, кто ценит тишину.

Русская борзая: грациозные молчуны

  • Русская борзая — элегантная и сдержанная собака, которая редко лает. Она предпочитает тишину и спокойствие, что делает её идеальной для владельцев, которые не любят лишний шум.

Фландрский бувье: молчаливый страж

  • Фландрские бувье — это мощные и верные собаки, которые не склонны к беспокойному лаянию. Они лают только в случае реальной угрозы. Это идеальные питомцы для тех, кто хочет собаку, которая будет защищать дом и при этом не создавать лишнего шума.

Грейхаунд и итальянская борзая: элегантные молчуны

  • Грейхаунд и итальянская борзая — эти породы известны своей грацией и тишиной. Эти собаки привязаны к своим хозяевам, но они не любят шум и предпочитают спокойствие. В доме с ними будет царить тишина и уют.

Сиба-ину: тихий, но решительный

  • Сиба-ину — это порода с ярким характером, но они лают только по делу. Эти собаки ценят спокойствие и обычно молчат, пока не случится что-то важное.

Акита-ину: молчаливые верные спутники

Акита-ину — верные и сдержанные собаки, которые лают только если чувствуют угрозу. Они спокойны и не склонны к излишнему шуму, что делает их идеальными для людей, которые хотят тихого спутника.

Бернский зенненхунд: мирный гигант

  • Бернцы — большие и добрые собаки, которые тоже предпочитают тишину. Если не требуется их вмешательство, эти собаки молчат и наслаждаются спокойным временем с вами.

Английский бульдог: тихие старички

  • Английские бульдоги с возрастом становятся всё более спокойными и флегматичными. Эти питомцы любят тишину, часто просто лежат рядом, наслаждаясь уединением и не создавая шума.

Ши-тцу: маленькие, но тихие

  • Ши-тцу — это маленькие собаки с мирным нравом. Несмотря на их активность, они становятся спокойными и тихими спутниками с правильным воспитанием. У них нет необходимости нарушать тишину в доме.

Ирландский сеттер: активный и тихий

  • Ирландские сеттеры — это активные собаки, которые лают только в случае необходимости. Они прекрасно подходят для семей, оставаясь при этом достаточно тихими и спокойными в доме.

Мягкошерстный пшеничный терьер: спокойный терьер

  • Мягкошерстный пшеничный терьер — это отличная альтернатива другим более шумным терьерам. Несмотря на характер, эти собаки не склонны к громкому лаянию, что делает их хорошими спутниками для тех, кто ценит тишину.

Почему стоит выбрать молчаливую собаку

Если вы живете в многоквартирном доме, работаете из дома или просто не любите шум, молчаливые собаки — это ваш выбор. Они идеально подходят для людей, которые:

  • Работают из дома или имеют офисное пространство.
  • Живут в многоквартирных домах.
  • Чувствительны к шуму.
  • Имеют маленьких детей, которым важно не отвлекаться.

Немного науки о тишине

Молчаливые собаки, как правило, происходят от рабочих и сторожевых пород, где лай не был главной задачей. Но даже самые тихие собаки могут начать лаять в случае скуки или стресса. Важно учитывать:

  • Социализация и воспитание с раннего возраста.
  • Генетика и темперамент породы.
  • Общее физическое состояние и удовлетворенность питомца.

Молчаливые породы — это не просто собаки без лая, а компаньоны, которые подарят вам тишину и преданность.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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