Почему собакам нельзя лаять 44 раза подряд? Узнайте самые абсурдные законы о животных со всего мира

4:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мы часто слышим о странных и нелепых законах, но некоторые правила, касающиеся животных, просто поражают воображение. Эти законы — результат необычных ситуаций или просто попытки решить неожиданные проблемы. Присаживайтесь поудобнее, и мы расскажем вам о самых забавных и странных законах о животных со всего мира.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Умная собака

Кошки, которые не могут отдыхать в магазинах

Представьте, что в одном маленьком городке в США, Кресскил, существует закон, который обязует владельцев кошек вешать на своих питомцев не один, а целых три колокольчика. Зачем? Чтобы птицы были предупреждены о приближении потенциальной угрозы. Вроде бы разумно, но откуда взялась такая необходимость — неизвестно! А вот в Миннесоте кошкам вообще запрещается спать в магазинах с хлебобулочными изделиями. Да, кажется, что даже кошачьи сны могут нарушать правила гигиены в таких местах.

Кошки могут баллотироваться в президенты, а собаки… по-прежнему остаются в тени

А вот в Огайо кошки могут баллотироваться в президенты, ведь в законе нет требования, что кандидаты должны быть людьми. В таком случае, наверное, стоит задуматься о том, чтобы голосовать за своих домашних питомцев! Однако, если они планируют совместную кампанию с другими животными, например, с собаками, стоит быть осторожнее, ведь собаки в Канаде не могут носить одежду от Nike. Да, именно так — Nike не для собак. Забавный и немного странный закон, не правда ли?

Собачьи правила, которые вы не ожидали

Если в вашей жизни есть собака, вы, конечно, знаете, как важно соблюдать правила. Но в Штатах, например, в Оклахоме существует закон, запрещающий есть из собачьей миски, даже если очень хочется! Что ж, приходится уважать собачьи границы. А вот в Румынии для собак прямо-таки создано специальное правило: нельзя кричать на своего питомца, даже если он за вами гонится. Видимо, тут считают, что это плохая примета.

А вот в Турине (Италия) хозяев собак могут оштрафовать, если они не выгуливают своего питомца хотя бы три раза в день. Никаких извинений — правило есть правило. А в Норвегии существовал закон, который запрещал собакам лаять больше 44 раз подряд. Это как будто бы говорит:

"Хватит, собака! Ты нарушаешь общественный порядок!"

Дикие животные и их законы: от жирафов до крокодилов

Не только домашние питомцы попадают в абсурдные законы. В некоторых странах, например, в США в городе Бойсе, нельзя порыбачить на жирафе. Печально, но факт! В Аляске также действует строгий закон, запрещающий тревожить медведей, особенно когда они спят — даже если вы хотите сделать красивое фото. А вот в Фаирбанкс, на Аляске, запрещено угощать лосей крепкими напитками. Наверное, у них есть свои причины для такой меры!

Забавные законы о домашних животных

Среди самых необычных законов стоит отметить один из Франции, где запрещено использовать имя Наполеон при выборе клички для свиньи. Это закон — дань уважения исторической фигуре. А вот в Штатах в Джорджии запрещено цыплятам гулять по проезжей части. Видимо, чтобы избежать всех этих трагедий с малышами-петухами. В Южной Дакоте, если ваш конь зашел в отель Fountain Inn, он должен быть в брюках, иначе вам грозит неприятность с законом.

Заключение

Мир полон забавных, странных и даже абсурдных законов, которые заставляют улыбаться, но за каждым из них стоят настоящие проблемы или уникальные происшествия. Эти законы, пусть и нелепые, показывают, как стремятся контролировать самые разные аспекты жизни с животными, от их повседневных нужд до совершенно эксцентричных ситуаций. Кто знает, может быть, вы когда-нибудь столкнётесь с одним из этих удивительных законов на практике.

Уточнения

Закон — нормативно-правовой акт, принимаемый законодательным органом государства.

