Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
России надоели цифровые диктаторы: YouTube ждёт жёсткий ультиматум
Зачем кладут шарики из фольги в морозилку: секрет, который экономит деньги и нервы
ЖКХ-навигатор: как узнать и погасить долг, пока не поздно
Улитки скользят мимо: грядка под скорлупой становится неприступной
Принял таблетку — потерял права: новый законопроект взбудоражил автомобилистов
Очаг тревоги в Тихом океане: землетрясения обрушились на Курильские острова
Тень картеля: террористы взорвали ключевой нефтепровод Колумбии
Лондонский след: за Украину воюет британская разведка
Криптовалюта захватила канал: Панама будет быстрее пропускать суда, оплатившие проход биткоинами

Генетически модифицированные пауки: светящийся шелк, который восхищает и пугает

3:44
Зоосфера

Представьте себе пауков, которые вместо обычной паутины создают ярко-красные флуоресцентные нити! Недавнее революционное открытие ученых из Университета Байройта открыло новый мир возможностей для биотехнологий и материаловедения. Эти генетически модифицированные пауки стали не просто интересным научным достижением, а настоящими биологическими инженерами, которые могут производить шелк с уникальными характеристиками.

Генетически модифицированный паук с красной паутиной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Генетически модифицированный паук с красной паутиной

Редактирование генома: начало новой эры

Исследования, проведенные с использованием передовой системы редактирования генов CRISPR-Cas9, привели к появлению пауков, способных ткать не только прочную, но и флуоресцентную паутину. Ген флуоресцентного маркера был внедрен в ДНК пауков, что позволило им создавать нити, светящиеся красным при воздействии синего света. Этот визуальный эффект открывает новые горизонты в создании материалов с необычными свойствами.

Паучий шелк: что делает его уникальным

Шелк пауков привлекает внимание ученых уже не первый год. Он удивительно прочный, гибкий, эластичный и, что важно, безопасно разлагается в природе. В отличие от синтетических волокон, его молекулярная структура делает его невероятно востребованным для создания высококачественных материалов. С появлением возможности редактировать эту структуру, ученые получают шанс создавать нити с уникальными характеристиками, которые можно адаптировать для разных применений — от антимикробной активности до проводимости электричества.

Как пауки стали биологическими инженерами

Процесс создания этих удивительных пауков начался с использования системы CRISPR-Cas9 для внедрения флуоресцентного маркера в геном. Это редактирование происходило до оплодотворения, что позволяло передать модификацию каждому новому поколению пауков. Когда эти пауки начали прясть паутину, она светилась ярким красным цветом, что подтвердило успешное редактирование генома.

Профессор Томас Шайбель, старший автор исследования, подчеркнул:

"Мы можем программировать белки паучьего шелка, чтобы они приобретали новые свойства, и это открывает огромные перспективы в биоматериалах".

Паутина как новый строительный материал

Паутина пауков — это не просто чудо природы, а материал с невероятными возможностями. Исследователи стремятся не только изучить её прочность, но и научиться контролировать такие параметры, как эластичность или устойчивость к внешним воздействиям. Один из самых перспективных путей — создание "умных" материалов, которые могут обладать сенсорными функциями. Это может привести к созданию биоматериалов для медицинских или технических применений.

Как эти нити могут изменить будущее

Эксперимент с красным шелком — это только начало. В будущем ученые планируют расширить возможности генетического редактирования, создавая еще более прочные и эластичные материалы. Кроме того, исследователи рассматривают возможности использования других типов паутины, которые пауки производят для различных целей, от ловушек для добычи до защиты своих яиц.

Представьте себе мир, в котором мы используем устойчивые биоматериалы, произведенные без загрязняющих химикатов и отходов, при комнатной температуре. Эти биодеградируемые волокна могут изменить целые отрасли и стать основой для новых, безопасных и экологически чистых материалов.

Уточнения

Биотехноло́гия - дисциплина, изучающая возможности использования живых организмов, их систем или продуктов их жизнедеятельности для решения технологических задач, а также возможности создания живых организмов с необходимыми свойствами методом генной инженерии.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus
Правда ТВ
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus Аудио 
Лучше, чем 10 000 шагов: как японцы превращают обычную прогулку в жиросжигающую тренировку
Новости спорта
Лучше, чем 10 000 шагов: как японцы превращают обычную прогулку в жиросжигающую тренировку Аудио 
Sportage 2026 теперь с лицом на серьёзных щах — и парой экранов для настроения
Авто
Sportage 2026 теперь с лицом на серьёзных щах — и парой экранов для настроения Аудио 
Популярное
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus

Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.

Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Пётр Дранга показал, как весело проводит время с дочерью Агаты Муцениеце
Цены на Torres и Korando обрушились сразу после старта — KGM не выдержал конкуренции
Китай запустил зонд в пояс астероидов у Марса, опережая аналогичную программу Маска Любовь Степушова Это не моя война: Трамп вышел из игры — и Украина осталась одна Дмитрий Плотников Куда переехать в 2025 году: новая миграционная карта России Олег Володин
Хотите, чтобы гладиолусы радовали до осени? Вот что вам нужно делать
Жена Джорджа Клуни блистала в самом красивом платье мира
Как с помощью кефира и марганцовки сделать гортензии неотразимыми
Как с помощью кефира и марганцовки сделать гортензии неотразимыми
Последние материалы
Зачем кладут шарики из фольги в морозилку: секрет, который экономит деньги и нервы
ЖКХ-навигатор: как узнать и погасить долг, пока не поздно
Принял таблетку — потерял права: новый законопроект взбудоражил автомобилистов
Очаг тревоги в Тихом океане: землетрясения обрушились на Курильские острова
Тень картеля: террористы взорвали ключевой нефтепровод Колумбии
Польша пытается давить на Россию: что стоит за новым развертыванием HIMARS на границе
Лондонский след: за Украину воюет британская разведка
Генетически модифицированные пауки: светящийся шелк, который восхищает и пугает
Криптовалюта захватила канал: Панама будет быстрее пропускать суда, оплатившие проход биткоинами
Мир останется без защиты: ООН идёт на беспрецедентные меры ради выживания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.