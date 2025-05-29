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Почему опоссумы и утконосы светятся в ультрафиолете: тайны природы, о которых мало кто знает

5:13
Зоосфера

Млекопитающие, которые светятся в темноте? Звучит как фантастика, но на самом деле это правда! Австралия, известная своим богатым животным миром, хранит не только яркие цвета и неожиданные узоры на мехе своих обитателей, но и еще более загадочную особенность — фотолюминесценцию, то есть способность светиться под воздействием ультрафиолетового света. Вроде бы всё просто, но как это работает и зачем животным такой необычный "подарок природы"?

Светящийся опоссум в ночном лесу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Светящийся опоссум в ночном лесу

Загадка света: как работает фотолюминесценция

Фотолюминесценция — явление, которое мы обычно наблюдаем у рыб, птиц и растений, а вот млекопитающие редко попадают в этот список. Поэтому открытие, что несколько австралийских видов обладают этим свойством, стало настоящей сенсацией. Исследователи из Университета Джеймса Кука решили раскрыть тайну светящегося меха и выяснили, что скрывается за этим магическим сиянием.

Руководитель проекта Линда Рейнхольд, заметила, что крысы, бандикуты, летучие мыши, опоссумы и даже древесные кенгуру могут светиться под ультрафиолетом. Молекулы, которые вызывают это свечение, называются люминофорами, и их разнообразие поразило ученых.

Фотолюминесценция у разных видов

Когда группа исследователей начала анализировать мех животных, они собрали образцы у сбитых на дорогах животных, среди которых были бандикуты, опоссумы, древесные кенгуру и другие. Под ультрафиолетом мех бандикутов вспыхивал яркими красками — розовым, желтым, синим и белым. У каждого животного был свой уникальный светящийся оттенок, что указывало на наличие различных молекул люминофоров.

Рейнхольд объяснила, что многие виды демонстрируют свою уникальную люминесцентную сигнатуру, но ученым удалось выделить два главных класса молекул: производные порфирина и метаболиты триптофана. Каждый из этих классов ответственен за разные оттенки, которые проявляются под УФ-светом.

Неожиданные открытия: индиго в мехе опоссумов

Одним из самых удивительных открытий стало обнаружение молекулы индиго в мехе медно-рыжего опоссума. Индиго — это вещество, используемое в красителях, и его присутствие в мехе опоссума придавало ему яркий фиолетовый блеск под белым светом. Это не просто люминесценция, а настоящая загадка, ведь индиго не связано с обычным фотолюминесцентным процессом.

Роль метаболитов триптофана

Не все животные светятся одинаково. В некоторых мехах присутствуют метаболиты триптофана — аминокислоты, которая помогает в синтезе белка. Эти молекулы могут излучать свет, и именно они ответственны за желтые и синие оттенки света. Например, бледные полевые крысы светятся желтым цветом, что связано с присутствием таких соединений, как кинуреновая кислота.

Уникальные молекулы и сине-лавандовый свет

Но не только триптофан и порфирины играют роль. Мех древесных кенгуру Люмгольца излучает сине-лавандовый свет, который невозможно объяснить известными люминофорами. Ученые нашли молекулы с уникальными массами, что указывает на возможные новые, еще не открытые химические соединения.

Мех утконоса: приглушенный свет

А вот утконос показал менее яркую фотолюминесценцию — слабо зеленоватый оттенок с розовыми полутонами. Его светящийся мех не был таким ярким, как у других животных, но всё равно вызывает интерес. Учёные предполагают, что это может быть рудиментарная черта, или же её значение пока что скрыто от нас.

Зачем животным светиться

Но почему же эти животные светятся? Учёные выдвигают несколько гипотез. Одна из них заключается в том, что это может быть способом общения или способом избегать хищников. Также существует версия, что фотолюминесценция помогает в выведении метаболических отходов. Протопорфирин, который присутствует в шерсти некоторых животных, может быть токсичным в высоких концентрациях, и таким образом его избыток может выводиться через шерсть.

Будущее исследований

Хотя исследование дало важные результаты, многие вопросы остаются без ответа. Большинство молекул, которые были найдены в шерсти, ещё не изучены. Кто знает, какие ещё химические чудеса скрывает этот мир? Например, сине-лавандовый свет древесного кенгуру Люмгольца ещё не объяснен, и в будущем, возможно, нам удастся разгадать его загадку.

Таким образом, фотолюминесценция млекопитающих — это не только красивое явление, но и ключ к пониманию более широких экологических и эволюционных процессов. Исследования продолжаются, и кто знает, какие тайны светящихся существ откроются нам в ближайшее время.

Уточнения

Ультрафиоле́товое излуче́ние (ультрафиолетовые лучи, ультрафиолетовая радиация, УФ-излучение; лат. ultra - сверх, за пределами + violet — фиолетовый) — электромагнитное излучение, занимающее спектральный диапазон между видимым и рентгеновским излучениями.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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