Клещ на питомце? 7 шагов, как безопасно извлечь паразита без паники

4:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Клещи — это не просто маленькие паразиты, которые могут подкрасться во время прогулки. Эти микроскопические враги могут переносить серьезные заболевания, которые представляют опасность для здоровья нашего пушистого друга. К счастью, если клещ всё-таки укусил вашего питомца, паниковать не стоит. Мы собрали лучшие советы, как правильно извлечь паразита, не навредив своему животному, и что делать после этого.

Фото: Designed by Freepik by DejaVu Designs, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Недовольная собака

Почему клещи — это проблема

Не все клещи — это просто досадная неприятность. Эти крохотные существа могут переносить опасные инфекции, такие как пироплазмоз, боррелиоз и анаплазмоз. А болезнь, которая не проявляется сразу, может быть сложной для лечения. Кроме того, если клеща удалить неправильно, его части могут остаться в коже, что вызовет воспаление. Поэтому важно знать, как поступить, если вы столкнулись с этим паразитом.

Что делать, если нашли клеща

Первое, что стоит сделать — не паниковать. Если у вас есть возможность, лучше отправиться в ветеринарную клинику, где профессионал снимет клеща, обработает место укуса и, если потребуется, отправит паразита на анализ. Но что делать, если визит к врачу невозможен? Не переживайте, мы расскажем, как действовать самостоятельно!

Подготовьте всё необходимое

Наденьте перчатки, чтобы избежать прямого контакта с клещом.

Приготовьте "клещедёра" — специальное устройство для извлечения клещей, или пинцет.

Не забудьте антисептик и небольшой контейнер для клеща.

Как использовать клещедёр

Подведите вилочку инструмента как можно ближе к коже питомца, под клеща.

Лёгким движением приподнимите клеща, удерживая его за тело.

Сделайте 1-2 поворота (по или против часовой стрелки) и аккуратно извлеките паразита.

Обработайте место укуса антисептиком.

Альтернатива: пинцет

Если у вас нет под рукой "клещедёра", можно использовать пинцет. Главное — захватить клеща за его голову, как можно ближе к коже, чтобы не повредить его тело. Затем тяните паразита прямо, не дергая. После извлечения — обязательно обработайте ранку.

После того как клещ удалён

Положите клеща в контейнер : поместите его в герметичную ёмкость — это может быть банка, пробирка или зип-пакет.

: поместите его в герметичную ёмкость — это может быть банка, пробирка или зип-пакет. Маркировка контейнера : напишите на ёмкости дату, имя питомца и место укуса, чтобы не забыть важные детали.

: напишите на ёмкости дату, имя питомца и место укуса, чтобы не забыть важные детали. Отправка в лабораторию: если хотите, чтобы клещ был проверен на инфекцию (например, боррелиоз или пироплазмоз), отправьте его в ветеринарную лабораторию как можно быстрее.

Что делать дальше

Не забывайте наблюдать за своим питомцем в течение 2-3 недель. Внимательно следите за его аппетитом, поведением и температурой. Если он начинает вести себя иначе (отказ от еды, апатия, жар), немедленно обратитесь к ветеринару.

Несколько важных советов

Никаких народных методов: масло или зажигалка могут разорвать клеща, выпуская его содержимое, что повысит риск инфекции.

масло или зажигалка могут разорвать клеща, выпуская его содержимое, что повысит риск инфекции. Не тяните резко: это может привести к тому, что части клеща останутся в коже.

это может привести к тому, что части клеща останутся в коже. Профилактика — это ключ: регулярные осмотры и профилактические средства — лучшее средство защиты от клещей.

Профилактика: как защитить питомца

Лучше всего предотвратить проблему, чем решать её позже. Используйте проверенные средства от клещей — капли на холку, ошейники, спреи или таблетки. Подберите их с помощью ветеринара, чтобы выбрать лучшее средство для вашего питомца.

Заключение

Удаление клеща — это не просто необходимая процедура, но и важный шаг в заботе о здоровье вашего пушистого друга. Помните, что главное — не паниковать, а действовать аккуратно и спокойно. Удаляйте клеща правильно, и пусть ваш питомец остаётся здоровым и счастливым!

Уточнения

Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).

