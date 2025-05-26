Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гуманоиды подрались: первые в мире бои роботов провели в Китае
Киноа на вашей тарелке: как она улучшает здоровье и как приготовить вкусный и питательный салат
Без ножниц не вырастет: что срезать у дерева сразу после пересадки
Летний макияж в стиле латте: как создать привлекательный образ в сладких карамельных оттенках
Медицинский прорыв: ИИ спасает жизни благодаря своей точности в критических ситуациях
10 золотых медалей на чемпионате Азии по боксу достались сборной Казахстана
Две лишних секунды — но без них машина стареет в разы быстрее
Молодость не вернуть? Ошибаетесь — вот как мужчины обходят природу
Почему пауки выбирают ваш дом? Разбираем причины

Питьевой фонтанчик для кошки: важная деталь ухода или лишняя прихоть

4:29
Зоосфера

Забота о питомцах включает в себя не только кормление и ветеринарное обслуживание, но и создание комфортной среды для их жизни. В последние годы всё больше владельцев кошек задумываются о правильном питьевом режиме своих животных. И здесь появляется вопрос: стоит ли заморачиваться и покупать питьевой фонтан для кошки, или обычная миска вполне справляется? Давайте разберемся.

Кошка пьет из питьевого фонтанчика
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка пьет из питьевого фонтанчика

Питьевая миска: привычно, но не всегда удобно

Обычная миска с водой — это первое, что приходит в голову, когда речь идет о поении кошки. Но с точки зрения кошачьих инстинктов такой вариант не всегда является оптимальным. Кошки по своей природе предпочитают пить текущую воду. В дикой природе движущаяся вода ассоциируется с чистотой и безопасностью, в то время как стоячая вода часто воспринимается как потенциально загрязненная, что может угрожать здоровью.

Даже если вы часто меняете воду в миске, кошке она может не понравиться из-за посторонних запахов, например, от пластика, пыли или остатков корма. Более того, в глубоких и узких мисках кошке может быть неудобно пить из-за контакта с краями посуды. Это явление называется "whisker stress" — стресс, вызванный воздействием на усики, которые у кошек являются крайне чувствительными органами. Всё это может мешать питомцу пить достаточное количество воды, что особенно опасно для кошек, склонных к заболеваниям мочевыделительной системы, почек или ЖКТ.

Подогрев воды: как сделать питье комфортным для кошки

Некоторые кошки могут быть чувствительны даже к температуре воды. Например, для старых животных или питомцев с проблемами пищеварения холодная вода может быть менее привлекательной. Также в холодное время года вода из миски может быстро остывать и становиться неприятной для животного. Именно поэтому некоторым кошкам будет удобнее пить воду, нагретую до комфортной температуры.

Тёплая вода в пределах 30-35°C близка к физиологическим параметрам тела кошки, и она не раздражает слизистую оболочку желудка и кишечника. Это особенно важно для животных с пониженным аппетитом или проблемами с обонянием, например, у старых кошек. Тёплая вода может быть не только удобной, но и более вкусной и привлекательной для вашего питомца.

Фонтан для кошек: удовольствие и здоровье в одном устройстве

В отличие от обычной миски, питьевой фонтан для кошки предлагает воду, которая постоянно движется. Это может удовлетворить инстинкты питомца, поскольку текущая вода воспринимается им как чистая и безопасная. Кроме того, такие фонтаны могут быть оснащены системой фильтрации, которая помогает поддерживать воду чистой и свежей, предотвращая накопление бактерий и других загрязняющих веществ.

Что также немаловажно, фонтанчики часто имеют тихий насос, что делает их идеальными для кошек, которые боятся громких звуков. К тому же они обычно имеют компактный дизайн, который впишется в любой интерьер и не будет занимать много места.

Забота о питомце в мелочах

Независимо от того, решите ли вы приобрести фонтан для кошки или продолжите использовать обычную миску, главное — это осознание потребности в правильном питьевом режиме для вашего питомца. Понимание того, что кошка, как и человек, нуждается в достаточном количестве жидкости для поддержания здоровья, является важным шагом к заботе о ней.

Выбирая метод поения, важно учитывать предпочтения вашего питомца и его индивидуальные особенности. Важно помнить, что забота о кошке начинается с простых вещей, и иногда даже смена обычной миски на более удобное и интуитивно понятное для животного решение может значительно улучшить его здоровье и качество жизни.

Забота начинается с воды

Не важно, будет ли это традиционная миска, питьевой фонтан или даже система подогрева воды — главное, чтобы ваш питомец пил достаточно жидкости. Понимание потребностей животного в этих вопросах и внимание к его удобству сделают ваш уход за ним более заботливым и осознанным.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кажется выгодно, а продать невозможно: три провала вторичного рынка
Авто
Кажется выгодно, а продать невозможно: три провала вторичного рынка Аудио 
Груз 200: обстрел Одессы поставил крест на поставках западного вооружения
Военные новости
Груз 200: обстрел Одессы поставил крест на поставках западного вооружения Аудио 
Мяу — это не просто звук: зачем кошки на самом деле с нами разговаривают
Домашние животные
Мяу — это не просто звук: зачем кошки на самом деле с нами разговаривают Аудио 
Популярное
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все

Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.

Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге
Визит Фидана показывает, что Украина не главное в отношениях Турции с Россией Любовь Степушова Как не угробить лакокрасочное покрытие летом: советы по уходу за кузовом автомобиля в жару Дмитрий Плотников Запад разрешил ВСУ ракетные удары Taurus и Scalp от Москвы до Тамбова Олег Володин
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Почему змея нападает на собственное тело: редкое поведение, от которого не по себе
Кот пропал без следа? Первые 48 часов решающие — вот что нужно успеть сделать
Кот пропал без следа? Первые 48 часов решающие — вот что нужно успеть сделать
Последние материалы
Летний макияж в стиле латте: как создать привлекательный образ в сладких карамельных оттенках
Медицинский прорыв: ИИ спасает жизни благодаря своей точности в критических ситуациях
10 золотых медалей на чемпионате Азии по боксу достались сборной Казахстана
Две лишних секунды — но без них машина стареет в разы быстрее
Молодость не вернуть? Ошибаетесь — вот как мужчины обходят природу
Почему пауки выбирают ваш дом? Разбираем причины
Всегда прекрасная: Софи Лорен впервые предстала перед публикой без макияжа
Июльская колонна в Париже: подарок памяти, полный исторических ироний
Огуречный парадокс: почему Польша продолжает закупать овощи из России
Томми Пол побеждает на Открытом чемпионате Франции, но все обсуждают возврат его грузовика
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.