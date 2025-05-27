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Она спасла котёнка из леса — и только потом узнала, кто он на самом деле

Зоосфера

В аргентинском городке Санта-Роза-де-Лилес произошла удивительная история, в которой подростковая забота о найденном котёнке обернулась встречей с дикой природой. Девочка по имени Флоренсия Лобо и её брат рыбачили в лесу неподалёку от дома, когда услышали писк под деревом. Там они обнаружили двух крошечных рыжих котят, которых назвали Тито и Дани, решив, что это выброшенные потомки домашней кошки.

ягуар
Фото: Own work by User:MatthiasKabel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
ягуар

Дети принесли котят домой, окружили их заботой и вскоре заметили, что малыши очень активны. Однако через пару недель один из них, Дани, внезапно ослаб и умер. Второй, Тито, повредил лапу, и Флоренсия отвезла его к ветеринару — именно там и выяснилось, что котёнок вовсе не обычный.

Оказалось, что Тито - ягуарунди, редкая дикая кошка Южной Америки, внешне напоминающая миниатюрную пуму с буро-рыжим окрасом. Он вел себя подвижно и азартно не потому, что был чрезмерно игрив, а потому что был настоящим представителем дикой природы.

Для Флоренсии это открытие стало настоящим потрясением. Она рассказывала, что Тито всегда был рядом, ел мясо и молоко, был настоящим домашним любимцем. Однако после консультации с экспертом по диким животным, стало ясно: ягуарунди не может оставаться в доме. Девочка с болью, но осознанно передала Тито в Аргентинский фонд спасения животных.

Там ему оказали необходимую ветеринарную помощь и взялись за подготовку к возвращению в естественную среду обитания. Когда Тито вырастет и окрепнет, его попытаются отпустить обратно в дикую природу.

"Он повсюду следовал за мной. У него никогда не было недостатка ни в мясе, ни в молоке, ни в чём другом. Он был моим домашним животным. Если ты растишь и балуешь его, ты чувствуешь, что он твой, и тебе больно, что его забирают, но в глубине души я знаю, что это хорошо, что они взяли его и вернут природе", — говорит Флоренсия.

История Тито напоминает, как тонка грань между домашним уютом и дикой природой, и как важно быть внимательным к тем, кого мы берём под своё крыло.

Уточнения

Ягуа́р — вид хищных млекопитающих семейства кошачьих, один из пяти представителей рода пантер (Panthera), который относится к подсемейству больших кошек.

Автор Дмитрий Тезнев
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