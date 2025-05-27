Смерть, наука и материнское молоко: как создают двойников ушедших любимцев

2:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Канаде случилось то, что ещё недавно казалось сценарием для научно-фантастического фильма. Жительница страны Крис Стюарт смогла вернуть частичку своего погибшего питомца благодаря технологиям клонирования. Техасская биотехнологическая компания ViaGen по её заказу создала двух котят-клонов её любимого кота по кличке Беар (в переводе — Медведь), погибшего два года назад в возрасте пяти лет под колёсами автомобиля.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кот в халате

Новые котята, появившиеся на свет 10 января 2024 года, получили клички Беар Беар и Хани Беар. Они стали точными генетическими близнецами умершего питомца. Для их создания использовались соматические клетки Беара: учёные извлекли ядро из одной из клеток, перенесли его в яйцеклетку другой кошки, а затем имплантировали эмбрион суррогатной матери. Через несколько месяцев на свет появились два малыша с идентичным ДНК оригинального кота.

Чтобы обеспечить полноценное развитие, котят оставили на два месяца с суррогатной кошкой, которая их выкармливала и ухаживала за ними, прежде чем передать их Крис. Женщина рассказывает, что сразу после смерти Беара попыталась клонировать его, но компания ViaGen потерпела несколько неудач. Только с пятой попытки эксперимент оказался успешным.

"Я просто почувствовала, что Медведю нужно было дать больше жизни. Они оба похожи на Медведя. Эти ребята смелые и нахальные", — говорит Крис, не скрывая своей радости.

Стоимость такой процедуры составила 50 тысяч долларов. Для многих это звучит как роскошь, но для Крис клонирование стало способом пережить потерю и вновь почувствовать рядом любимого друга, пусть и в новом обличии.

Эта история вновь поднимает вопросы о границах современных биотехнологий, этике клонирования и роли животных в жизни человека. Однако для Крис Стюарт главной стала не наука, а возможность снова прижать к себе кого-то, кто напоминает о безусловной любви.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

