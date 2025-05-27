Они были вдвое выше человека: таких кенгуру вы точно не видели

2:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Австралии учёные обнаружили три новых вида древних кенгуру, изучая кости, найденные в 2013–2019 годах возле озера Калланбонна в Южной Австралии. Главной находкой стал гигантский кенгуру Protemnodon viator - массивное животное, которое достигало роста более трёх метров и весило около 170 килограммов, что почти вдвое превышает массу самых крупных современных кенгуру.

Фото: commons.wikimedia.org by Australiavisa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Австралийские кенгуру

Protemnodon viator и два других новых вида — Protemnodon dowsonae и Protemnodon mamkurra - по строению тела напоминали современных серых кенгуру, но отличались более коренастым телосложением и мощной мускулатурой. Особенно впечатляет viator: он не только возвышался над человеком, но и, по предположениям учёных, мог делать гигантские прыжки, хотя некоторые представители рода из-за своей массивности передвигались иначе.

Исследования показали, что кенгуру семейства Protemnodon появились в Австралии около 5 миллионов лет назад и вымерли примерно 40 тысяч лет назад. Одна из гипотез - их истребили первые люди на континенте, которые охотились на крупную фауну.

Доктор Айзек Керр, один из исследователей, подчеркнул: "Даже ныне живущие кенгуру являются чрезвычайно замечательными животными, так что можно с большим удивлением представлять, чем могли заниматься эти необычные гигантские кенгуру".

Protemnodon dowsonae был по размеру близок к современным видам, тогда как mamkurra также был весьма крупным, но уступал viator в росте. Эти животные населяли разные районы - от засушливых регионов центральной Австралии до более влажных территорий Тасмании и Новой Гвинеи.

Первые представители этого семейства были описаны ещё в 1875 году учёным Ричардом Оуэном, который тогда предположил, что видов как минимум шесть. Однако долгое время признавался лишь один. Благодаря находкам у Калланбонны - редким полным скелетам — теперь известно о семи видах Protemnodon. Обычно кости находят в фрагментах — хищники и люди разрывали туши, что сильно усложняло идентификацию. Поэтому последние находки стали настоящей удачей для науки.

Уточнения

Кенгуру́ — общеупотребительное название группы животных из отряда двурезцовых сумчатых млекопитающих.

