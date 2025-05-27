Цирки готовятся к переменам — уже с 2026 года начнётся то, чего давно боялись

В Госдуме рассматривается новый законопроект, который может существенно изменить цирковую индустрию в России. Депутаты партии "Новые люди" Георгий Арапов и Алексей Нечаев предложили запретить приобретение животных для участия в цирковых выступлениях, начиная с 1 января 2026 года. Кроме того, проект закона предусматривает обязательную стерилизацию животных, уже используемых в подобных представлениях.

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Авторы инициативы предлагают внести поправки в действующий закон "Об ответственном обращении с животными". Основной акцент — защита животных от эксплуатации в сфере культурно-зрелищных мероприятий. Согласно тексту законопроекта, предполагается полный запрет на покупку, передачу и дальнейшее использование животных для выступлений в цирках, будь то гастрольные шоу или стационарные площадки.

В пояснительной записке депутаты отмечают, что использование животных в цирке давно вызывает серьёзные споры. Вопрос стоит не только в этике, но и в условиях содержания, перевозках, стрессах во время гастролей и методах дрессировки, многие из которых трудно назвать гуманными.

Также подчёркивается, что постепенный отказ от эксплуатации животных позволит избежать резких потрясений для отрасли, подготовить профессиональное сообщество и адаптировать бизнес-модели цирков под новые условия. Вместо привычных номеров с дрессированными животными, цирки смогут развиваться в направлении современных шоу и театральных постановок, где главную роль будут играть технологии, артистизм и акробатика.

Таким образом, инициатива направлена не столько на запрет, сколько на переосмысление роли цирка в современной культуре — отказ от устаревших практик в пользу более гуманных и актуальных форм развлечения.

Уточнения

Живо́тные — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства. Животные являются основным объектом изучения зоологии.

