Древние ящеры могли проснуться: боливийский вулкан нарушил тысячелетнее молчание

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Недавнее извержение вулкана в Боливии вновь привлекло внимание к древним мифам о "пробуждении ящеров". Однако, несмотря на впечатляющие природные явления, научных доказательств существования древних ящеров в современную эпоху нет.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Извержение вулкана

Вулкан Утурунку: возвращение после 250 000 лет

Вулкан Утурунку на юго-западе Боливии, спящий более 250 000 лет, начал проявлять активность: извергает газы, происходят землетрясения, а почва вокруг него поднимается и опускается. Ученые внимательно следят за его поведением, пытаясь понять, готовится ли он к разрушительному извержению.

Мифы и реальность: "древние ящеры" и вулканы

С древних времен извержения вулканов вдохновляли мифы о пробуждении древних существ. Однако современные научные исследования не подтверждают существование таких "ящеров". Тем не менее, извержения могут привести к обнаружению новых видов ископаемых, что иногда воспринимается как "возвращение" древних существ.

Хотя извержения вулканов могут вызывать впечатляющие природные явления, научных доказательств существования древних ящеров в современную эпоху нет. Тем не менее, такие события напоминают нам о мощи природы и вдохновляют на новые научные исследования.

Уточнения

Я́щер — рептильная ветвь эволюции амниот.

