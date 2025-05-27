Поймано на камеру: в Британии объявился зверь из легенд — с рогами и крыльями

1:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В октябре 2024 года в британском зоопарке Bristol Zoo Project камеры зафиксировали загадочное существо с рогами и крыльями. Сотрудники парка не смогли идентифицировать животное и обратились за помощью к общественности. Некоторые предположили, что это может быть олень мунтжак, однако необычные особенности внешности вызвали сомнения.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Волк

Неожиданная находка

22 октября 2024 года сотрудники Bristol Zoo Project обнаружили на снимках с фотоловушек изображение существа с рогами и крыльями. По их словам, это животное не похоже ни на одного из известных обитателей парка.

Возможные объяснения

Некоторые эксперты предположили, что на снимке может быть олень мунтжак, известный своими короткими рогами и ушами, которые в определённом ракурсе могут напоминать крылья. Однако сотрудники зоопарка выразили сомнения в этой версии, отметив необычные особенности внешности существа.

Реакция общественности

Появление загадочного животного вызвало широкий резонанс в социальных сетях и СМИ. Многие пользователи выдвигали свои версии происхождения существа, от мифических до научных. Некоторые даже сравнивали его с легендарным Жеводанским зверем или человеком-мотыльком.

На данный момент природа загадочного существа остаётся неизвестной. Сотрудники зоопарка продолжают наблюдение и надеются получить более чёткие изображения, которые помогут в идентификации животного.

Уточнения

Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

