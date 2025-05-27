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Охотники глазам не верят: по шведскому лесу бродит лось с золотыми рогами

1:29
Зоосфера

Во время весенней миграции лосей в северной Швеции камеры зафиксировали лося с рогами необычного светлого оттенка. Местные жители и зрители трансляции "Den stora älgvandringen" (Великая миграция лосей) обратили внимание на это редкое явление.

Лось
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лось

Возможные причины

Специалисты предполагают несколько объяснений:

  • Генетическая мутация: изменения в пигментации рогов могут быть результатом редкой мутации.

  • Минеральный состав почвы: влияние определённых минералов может изменять цвет рогов.

  • Возраст животного: у пожилых особей структура рогов может меняться, что влияет на их цвет.

Культурные интерпретации

В шведском фольклоре лось считается символом силы и мудрости. Появление особи с необычными рогами может восприниматься как знак перемен или предвестие важных событий.

"Это редкое явление напоминает нам о том, как мало мы знаем о природе и её тайнах," — отмечает биолог Горан Эрикссон из Шведского университета сельскохозяйственных наук.

Влияние на общественность

Событие вызвало широкий резонанс:

  • Зрители трансляции обсуждают возможные значения наблюдения.

  • Местные СМИ освещают событие, привлекая внимание к вопросам охраны природы.

  • Учёные планируют более детальное изучение данного феномена.

Уточнения

Ло́си (лат. Alces) — род парнокопытных млекопитающих, самые крупные представители семейства оленевых.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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