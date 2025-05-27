Охотники глазам не верят: по шведскому лесу бродит лось с золотыми рогами

Во время весенней миграции лосей в северной Швеции камеры зафиксировали лося с рогами необычного светлого оттенка. Местные жители и зрители трансляции "Den stora älgvandringen" (Великая миграция лосей) обратили внимание на это редкое явление.
Специалисты предполагают несколько объяснений:
Генетическая мутация: изменения в пигментации рогов могут быть результатом редкой мутации.
Минеральный состав почвы: влияние определённых минералов может изменять цвет рогов.
Возраст животного: у пожилых особей структура рогов может меняться, что влияет на их цвет.
В шведском фольклоре лось считается символом силы и мудрости. Появление особи с необычными рогами может восприниматься как знак перемен или предвестие важных событий.
"Это редкое явление напоминает нам о том, как мало мы знаем о природе и её тайнах," — отмечает биолог Горан Эрикссон из Шведского университета сельскохозяйственных наук.
Событие вызвало широкий резонанс:
Зрители трансляции обсуждают возможные значения наблюдения.
Местные СМИ освещают событие, привлекая внимание к вопросам охраны природы.
Учёные планируют более детальное изучение данного феномена.
Ло́си (лат. Alces) — род парнокопытных млекопитающих, самые крупные представители семейства оленевых.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.