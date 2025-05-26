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Ястреб выучил правила дорожного движения — но не ради ПДД

1:55
Зоосфера

Город давно стал ареной для необычных повадок диких птиц - вороны, к примеру, бросают орехи на проезжую часть, чтобы их раскололи машины. Но новое исследование выявило куда более удивительное поведение: ястреб Купера использует автомобильные пробки на светофоре как прикрытие для охоты.

Венценосный орёл
Фото: commons.wikimedia.org by Derek Keats from Johannesburg, South Africa, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Венценосный орёл

Наблюдения вёл зоолог Владимир Динец из Университета Теннесси. Зимой 2021-2022 годов он провёл 18 дней в жилом районе Нью-Джерси, наблюдая из машины за уличной жизнью. Его внимание привлёк ястреб Купера, который появлялся только тогда, когда стая мелких птиц собиралась у одного из домов — в момент, когда там кормили птиц.

Всего он зафиксировал шесть попыток охоты, одна из которых оказалась успешной — ястреб поймал воробья. Самое поразительное — момент атаки. Хищник вылетал из-за деревьев именно тогда, когда на перекрёстке скапливались машины. Пробка и шум улицы давали ему шанс подкрасться к цели, не будучи замеченным.

Более того, ястреб реагировал на сигнал пешеходного перехода. Именно в этот момент он занимал позицию на дереве, словно понимая: скоро машины остановятся, а значит, можно готовиться к атаке. По словам Динеца, это свидетельствует о высоких когнитивных способностях и способности птицы предугадывать события на основе зрительных и звуковых сигналов.

Особенно примечательно, что ястреб был молодым — недавно появившимся в этом районе. Это значит, что подобная адаптация формируется у птиц очень быстро и гибко. Учитывая, что ястребы Купера изначально обитали в лесах, такое поведение в условиях города говорит о серьёзной эволюционной пластичности.

Уточнения

Я́стребы — подсемейство хищных птиц из семейства ястребиных. 

Автор Дмитрий Тезнев
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