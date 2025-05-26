История любви длиной в век: зоопарк празднует неожиданное событие

1:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Редкие галапагосские черепахи по кличке Мамочка и Абраццо впервые стали родителями — и это произошло в возрасте около ста лет. Сотрудники зоопарка Филадельфии сообщили, что впервые за 150 лет в их учреждении на свет появились детёныши этого вида.

Фото: commons.wikimedia.org by Adavyd, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Галапагосские черепахи

Первый малыш вылупился 27 февраля, а всего Мамочка отложила несколько яиц. Каждый новорождённый весит около 70-80 граммов. Сейчас яйца продолжают находиться под наблюдением, и в ближайшие недели ожидается появление новых черепашек.

Мамочке — 97 лет. В зоопарке она с 1932 года и за это время стала настоящей легендой — её видели почти все посетители за последние девять десятилетий. Отец потомства, Абраццо, прибыл в 2020 году из Южной Каролины. Ему 96 лет.

Малыши пока находятся в отдельной зоне под круглосуточным наблюдением. Публике их покажут 23 апреля — в день, когда исполнится 93 года со дня прибытия Мамочки в Филадельфию.

Сотрудники зоопарка подчеркивают значимость события: Мамочка — самая возрастная особь своего вида, которая стала родителем впервые. Это особенно важно, учитывая, что галапагосские черепахи всё ещё остаются под угрозой исчезновения. В американских зоопарках их осталось менее пятидесяти.

По данным зоопарка Сан-Диего, эти черепахи могут размножаться всю жизнь. Один из представителей этого вида прожил 171 год — а значит, у Мамочки всё ещё всё впереди.

Уточнения

Черепа́хи (лат. Testudines) — отряд пресмыкающихся, один из четырёх современных отрядов этого класса.

