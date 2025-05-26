Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Как защитить перцы от вредителей с помощью одного опрыскивания в июне
Так делают почти все — и у всех сцепление умирает за 15 тысяч км
Русскому парню в Осетии не дали пойти на СВО защищать родину: он оказался злостным мигрантом
Обычный флакон от духов может стать стильным декором — вот как его использовать
Клеопатра бы влюбилась: как кокосовое молоко превратилось в летнее мороженое
Время открытий: запустили программу скидок для летнего отдыха на греческих островах
Уникальные отечественные разработки в медицине, промышленности и экологии: всё готово к практическому применению
История любви длиной в век: зоопарк празднует неожиданное событие

Собаки, которым доверяют детей — эти породы знают, что такое нежность

1:40
Зоосфера

Выбор собаки для дома с ребёнком - это не только про симпатию. Важно учитывать характер, терпимость и уровень энергии животного. Одни породы более эмоционально стабильны, другие легче адаптируются к шуму, игрушкам и неожиданностям — таким, как визит бабушки в семь утра или пирожок на полу.

Собака породы ши-пу мальтипу
Фото: Designed be Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака породы ши-пу мальтипу

По данным Американского клуба собаководства (AKC) и Vetstreet, именно темперамент и способность к социализации — главные качества, которые делают собаку идеальным другом для ребёнка. Вот семь пород, которые отлично справляются с этой задачей.

Золотистый ретривер

Спокойный, доброжелательный и бесконечно терпеливый. Готов играть, охранять и просто быть рядом — сколько бы игрушек вокруг ни валялось.

Лабрадор ретривер

Настоящий семейный любимец. Обожает детей, легко адаптируется и всегда на стороне веселья.

Бигль

Компактный, весёлый и не прочь побегать. Очень дружелюбный и любит общество — особенно детское.

Кавалер кинг чарльз спаниель

Маленький, ласковый и очень чуткий. Отличный выбор для квартир и домов с маленькими детьми.

Пудель

Умён, чистоплотен и бывает разных размеров. Быстро обучается и хорошо чувствует настроение хозяев.

Бернский зенненхунд

Крупный, но очень мягкий характер. Обожает детей, терпелив даже к самым активным играм.

Бульдог

Низкий уровень энергии, высокая лояльность. Любит понежиться рядом и не против быть подушкой для дневного сна малыша.

 

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Поезд Баку — Ленинград: маршрут от Каспия до Балтики
Туризм
Поезд Баку — Ленинград: маршрут от Каспия до Балтики Аудио 
Скрытые преимущества домашней мяты: почему стоит всегда выращивать её у себя
Советы
Скрытые преимущества домашней мяты: почему стоит всегда выращивать её у себя Аудио 
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Домашние животные
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все Аудио 
Популярное
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все

Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.

Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге
Визит Фидана показывает, что Украина не главное в отношениях Турции с Россией Любовь Степушова Как не угробить лакокрасочное покрытие летом: советы по уходу за кузовом автомобиля в жару Дмитрий Плотников Запад разрешил ВСУ ракетные удары Taurus и Scalp от Москвы до Тамбова Олег Володин
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Почему змея нападает на собственное тело: редкое поведение, от которого не по себе
Кот пропал без следа? Первые 48 часов решающие — вот что нужно успеть сделать
Кот пропал без следа? Первые 48 часов решающие — вот что нужно успеть сделать
Последние материалы
Обычный флакон от духов может стать стильным декором — вот как его использовать
Клеопатра бы влюбилась: как кокосовое молоко превратилось в летнее мороженое
Время открытий: запустили программу скидок для летнего отдыха на греческих островах
Уникальные отечественные разработки в медицине, промышленности и экологии: всё готово к практическому применению
История любви длиной в век: зоопарк празднует неожиданное событие
Как с таким можно жить: Дана Борисова раскритиковала жениха Бородиной
Представители противоположных политических партий держались по отношению друг к другу вполне корректно… — писала газета Русское слово 27 мая 1907 года
Как превратить скучный фарш в гастрономический шедевр: рецепт рыбных котлет, который стоит попробовать
Прожить до 100 без спортзала: эта привычка важнее, чем тренировки
Искусственный интеллект вышел на стройку, в больницы и на поля — что скрывает Липецкая область
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.