Собаки, которым доверяют детей — эти породы знают, что такое нежность

Выбор собаки для дома с ребёнком - это не только про симпатию. Важно учитывать характер, терпимость и уровень энергии животного. Одни породы более эмоционально стабильны, другие легче адаптируются к шуму, игрушкам и неожиданностям — таким, как визит бабушки в семь утра или пирожок на полу.
По данным Американского клуба собаководства (AKC) и Vetstreet, именно темперамент и способность к социализации — главные качества, которые делают собаку идеальным другом для ребёнка. Вот семь пород, которые отлично справляются с этой задачей.
Спокойный, доброжелательный и бесконечно терпеливый. Готов играть, охранять и просто быть рядом — сколько бы игрушек вокруг ни валялось.
Настоящий семейный любимец. Обожает детей, легко адаптируется и всегда на стороне веселья.
Компактный, весёлый и не прочь побегать. Очень дружелюбный и любит общество — особенно детское.
Маленький, ласковый и очень чуткий. Отличный выбор для квартир и домов с маленькими детьми.
Умён, чистоплотен и бывает разных размеров. Быстро обучается и хорошо чувствует настроение хозяев.
Крупный, но очень мягкий характер. Обожает детей, терпелив даже к самым активным играм.
Низкий уровень энергии, высокая лояльность. Любит понежиться рядом и не против быть подушкой для дневного сна малыша.
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.