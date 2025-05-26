Собаки, которым доверяют детей — эти породы знают, что такое нежность

1:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Выбор собаки для дома с ребёнком - это не только про симпатию. Важно учитывать характер, терпимость и уровень энергии животного. Одни породы более эмоционально стабильны, другие легче адаптируются к шуму, игрушкам и неожиданностям — таким, как визит бабушки в семь утра или пирожок на полу.

Фото: Designed be Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака породы ши-пу мальтипу

По данным Американского клуба собаководства (AKC) и Vetstreet, именно темперамент и способность к социализации — главные качества, которые делают собаку идеальным другом для ребёнка. Вот семь пород, которые отлично справляются с этой задачей.

Золотистый ретривер

Спокойный, доброжелательный и бесконечно терпеливый. Готов играть, охранять и просто быть рядом — сколько бы игрушек вокруг ни валялось.

Лабрадор ретривер

Настоящий семейный любимец. Обожает детей, легко адаптируется и всегда на стороне веселья.

Бигль

Компактный, весёлый и не прочь побегать. Очень дружелюбный и любит общество — особенно детское.

Кавалер кинг чарльз спаниель

Маленький, ласковый и очень чуткий. Отличный выбор для квартир и домов с маленькими детьми.

Пудель

Умён, чистоплотен и бывает разных размеров. Быстро обучается и хорошо чувствует настроение хозяев.

Бернский зенненхунд

Крупный, но очень мягкий характер. Обожает детей, терпелив даже к самым активным играм.

Бульдог

Низкий уровень энергии, высокая лояльность. Любит понежиться рядом и не против быть подушкой для дневного сна малыша.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

