Исчезающие черепахи удивили учёных — что с ними происходит сейчас

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Американские учёные заявили о положительной тенденции в судьбе морских черепах: численность их популяций, находящихся под угрозой исчезновения, начала восстанавливаться. Исследование охватило 48 групп черепах по всему миру и показало, что в большинстве регионов уровень угрозы для животных снижается.

Фото: Openverse by bamyers4az, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Красноухая черепаха

В прибрежных водах США и Мексики, где ещё недавно массовый промысел и загрязнение ставили черепах под угрозу, ситуация изменилась. По словам Мишель Марии Эрли Капистран из Стэнфордского университета, прекращение охоты и защита ареалов позволили черепахам восстановиться.

Особенно позитивная динамика зафиксирована в Атлантике: численность черепах в этом регионе, по прогнозам, продолжит расти. Восстановление стало возможным благодаря закону США об исчезающих видах 1973 года — на результаты потребовались десятилетия, но эффект налицо.

Тем не менее, одна из ключевых угроз остаётся актуальной: черепахи продолжают гибнуть, случайно попадаясь в рыболовные снасти. Эколог Брайан Уоллес из организации Ecolibrium подчёркивает важность применения новых защитных технологий и призывает к их обязательному использованию всеми рыболовными сообществами.

Уточнения

Черепа́хи — отряд пресмыкающихся, один из четырёх современных отрядов этого класса.

