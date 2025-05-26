Исчезающие черепахи удивили учёных — что с ними происходит сейчас

Американские учёные заявили о положительной тенденции в судьбе морских черепах: численность их популяций, находящихся под угрозой исчезновения, начала восстанавливаться. Исследование охватило 48 групп черепах по всему миру и показало, что в большинстве регионов уровень угрозы для животных снижается.
В прибрежных водах США и Мексики, где ещё недавно массовый промысел и загрязнение ставили черепах под угрозу, ситуация изменилась. По словам Мишель Марии Эрли Капистран из Стэнфордского университета, прекращение охоты и защита ареалов позволили черепахам восстановиться.
Особенно позитивная динамика зафиксирована в Атлантике: численность черепах в этом регионе, по прогнозам, продолжит расти. Восстановление стало возможным благодаря закону США об исчезающих видах 1973 года — на результаты потребовались десятилетия, но эффект налицо.
Тем не менее, одна из ключевых угроз остаётся актуальной: черепахи продолжают гибнуть, случайно попадаясь в рыболовные снасти. Эколог Брайан Уоллес из организации Ecolibrium подчёркивает важность применения новых защитных технологий и призывает к их обязательному использованию всеми рыболовными сообществами.
Черепа́хи — отряд пресмыкающихся, один из четырёх современных отрядов этого класса.
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.