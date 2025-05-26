Исчезнувшая миллионы лет назад? Только не на этих кадрах

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Один из самых древних видов рыб на планете — индонезийская латимерия - впервые был заснят в естественной среде обитания. Уникальные кадры сделал подводный оператор Алексис Шаппюи у Молуккских островов на глубине 145 метров. Материал опубликован в журнале Scientific Reports.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дно

Латимерии (лат. Latimeria menadoensis) долгое время считались вымершими. Всё изменилось в 1938 году, когда живую особь обнаружили у побережья Южной Африки. Сегодня науке известны только два вида: африканская Latimeria chalumnae и индонезийская Latimeria menadoensis, которую крайне сложно изучать из-за её глубоководных и труднодоступных мест обитания.

Во время экспедиции Unseen исследователи совершили два погружения в провинции Северный Малуку, которые длились пять и восемь минут. В ходе наблюдений им удалось впервые увидеть взрослую латимерию в дикой природе.

Это открытие расширяет границы известного ареала вида и открывает путь к новым методам изучения — теперь учёные могут использовать неинвазивные подходы, включая сбор ДНК у живых особей без необходимости их отлова.

Уточнения

Рыбы — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

