Исчезнувшая миллионы лет назад? Только не на этих кадрах

Один из самых древних видов рыб на планете — индонезийская латимерия - впервые был заснят в естественной среде обитания. Уникальные кадры сделал подводный оператор Алексис Шаппюи у Молуккских островов на глубине 145 метров. Материал опубликован в журнале Scientific Reports.
Латимерии (лат. Latimeria menadoensis) долгое время считались вымершими. Всё изменилось в 1938 году, когда живую особь обнаружили у побережья Южной Африки. Сегодня науке известны только два вида: африканская Latimeria chalumnae и индонезийская Latimeria menadoensis, которую крайне сложно изучать из-за её глубоководных и труднодоступных мест обитания.
Во время экспедиции Unseen исследователи совершили два погружения в провинции Северный Малуку, которые длились пять и восемь минут. В ходе наблюдений им удалось впервые увидеть взрослую латимерию в дикой природе.
Это открытие расширяет границы известного ареала вида и открывает путь к новым методам изучения — теперь учёные могут использовать неинвазивные подходы, включая сбор ДНК у живых особей без необходимости их отлова.
Рыбы — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.