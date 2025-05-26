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Её звали Пеннивайз, но то, что она скрывала внутри, было трогательнее любого ужаса

1:38
Зоосфера

В центре морской жизни Loggerhead на побережье Флориды оказалась пациентка нестандартного размера — 137-килограммовая морская черепаха логгерхед по кличке Пеннивайз. Её сбила лодка, и панцирь получил серьёзную травму. Но наибольшая сложность началась, когда ветеринары поняли: их оборудование слишком мало для такого пациента.

Морская черепаха
Фото: unsplash.com by Wexor Tmg, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морская черепаха

Сперва Пеннивайз попытались обследовать в обычной больнице для людей — но и там размеры черепахи оказались непреодолимой преградой. Решение пришло неожиданно: в дело вступила ветеринарная клиника для лошадей в Веллингтоне. Именно там ей сделали КТ, и аппарат, рассчитанный на жеребцов, оказался как раз впору.

Скан показал важную новость — Пеннивайз носит в себе яйца. Это означает, что главная задача теперь - вернуть её в океан как можно скорее, чтобы она могла отложить потомство.

Хотя черепаха получила значительное повреждение панциря, которое уже начало заживать, врачи говорят, что её нервная система не пострадала. Сейчас Пеннивайз проходит курс лечения антибиотиками и наблюдается ветеринарами. Как только рана окончательно затянется — её отпустят в дикую природу.

История Пеннивайза - не исключение. В сезон гнездования, с марта по октябрь, самки возвращаются к берегу и часто становятся жертвами лодок. Специалисты призывают всех, кто выходит в море у берегов Флориды, сбавлять скорость в специальных зонах охраны морских черепах.

Уточнения

Черепа́хи — отряд пресмыкающихся, один из четырёх современных отрядов этого класса.

Автор Дмитрий Тезнев
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