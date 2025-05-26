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Adidas пошёл дальше — и теперь это носит ваша собака

1:14
Зоосфера

Adidas Originals представила свою первую капсулу для домашних животных. В неё вошли футболки, переноски и поводки, которые превращают собак и кошек в настоящих икон стиля. Пока коллекция доступна только в Китае, но уже вызывает интерес у поклонников бренда по всему миру.

Злая собака
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Злая собака

Основой линии стали мини-версии культовой футболки Cali 70-х годов. Яркие расцветки — розовый, жёлтый, синий и зелёный — подчёркивают фирменный стиль Adidas, но в формате XXS. Дополняет линейку удобная сумка-переноска из грязеотталкивающего кожзама с боковыми окошками и возможностью носить в двух режимах. Финальный штрих — поводок с логотипом в виде трилистника.

Для тех, кто любит выглядеть в унисон со своим питомцем, предусмотрена взрослая версия Cali Tee. Теперь вы и ваш друг на четырёх лапах можете быть в одинаковом стиле — буквально с головы до хвоста.

Офлайн-продажи стартовали 20 мая в шанхайском магазине adidas Originals на Anfu Road. Онлайн-доступ появится 27 мая — пока только на территории Китая.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
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