Пушистый разрушитель: как кошка может навредить дому и хозяину

Мягкие лапки, пушистый хвост и мурчание у уха — всё это делает кошку желанным домашним компаньоном. Но даже самый ласковый котик может иногда стать источником проблем. Иногда — по невинности, иногда — по инстинкту. И хотя опасности от кошки редко бывают серьёзными, о некоторых её привычках стоит знать заранее.
Кошачьи царапины — не только болезненные, но и потенциально опасные. На когтях и в слюне кошки могут жить бактерии, которые вызывают инфекции. Особенно осторожными стоит быть людям с ослабленным иммунитетом или проблемами со свертываемостью крови. Играть руками с кошкой — не лучшая идея. Лучше заменить их игрушками.
Инстинкт охотника никто не отменял. Если кошка приносит домой мышей или птиц, она может стать переносчиком паразитов и инфекций. Животное тоже рискует, а затем заражает и людей. Даже пойманные насекомые могут быть переносчиками опасных микроорганизмов.
Кошки, гуляющие сами по себе, могут подцепить паразитов, а затем принести их домой. Использование земли вместо лотка увеличивает риск заражения глистами и бактериями. Кроме того, кошки могут метить территорию или справлять нужду в неожиданных местах, особенно при стрессах или заболеваниях.
Кошачья слюна и перхоть могут вызывать аллергию у людей — от лёгкого зуда до серьёзных дыхательных нарушений. Однако это не всегда повод расставаться с питомцем. Иногда помогают антигистамины, анализы на аллергены и грамотная уборка.
Когти на мебели — это классика. Но хуже, когда кошка начинает грызть провода: риск удара током или даже пожара — реальность. Заигравшись, кошка может уронить тяжёлые предметы или случайно задушить малыша, улёгшись на его лицо во сне. Такие случаи редки, но лучше подстраховаться.
регулярно обрабатывать животное от паразитов;
не отпускать кошку на самовыгул;
закрывать провода и потенциально опасные зоны;
уважать кошачьи инстинкты, но контролировать поведение;
при подозрении на аллергию — пройти диагностику.
Кошка — не угроза, но существо с инстинктами. Уважайте её природу и соблюдайте простые меры предосторожности — и жить вместе станет ещё приятнее.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.