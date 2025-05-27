Кошка активничает ночью? Внимательно проверьте эти признаки

2:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кажется, всё просто: кошки по природе своей — ночные охотники. Вот и начинаются после отбоя вечерние "тыгдыки", концерты под дверью и попытки разбудить хозяина. Но если пушистый друг раньше спокойно спал, а теперь изводит вас каждую ночь, причина может быть не только в характере.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пасть кошки

Иногда ночное поведение — это не игра, а тревожный симптом.

Возможные проблемы со здоровьем

Гипертиреоз

Избыток гормонов щитовидной железы вызывает повышенную активность, особенно в тёмное время суток. При этом кошка худеет, хотя ест много, часто пьёт и ходит в лоток.

Сахарный диабет

Частое мочеиспускание и жажда не дают уснуть ни кошке, ни вам. При диабете также возможны изменения аппетита и потеря веса.

Артрит

Боль в суставах усиливается после отдыха. Ночью кошка начинает двигаться, чтобы облегчить дискомфорт. Симптомы — хромота, нежелание прыгать и вялость.

Возрастные изменения

Стареющие кошки могут путать день и ночь, замирать, громко "разговаривать" среди ночи. Это может быть проявлением когнитивных нарушений, аналогичных деменции у людей.

Не забываем про паразитов и аллергию

Блохи и клещи

Чаще активны ночью. Укусы вызывают зуд, кошка чешется и мечется по дому.

Глисты

Могут вызывать беспокойство, особенно в покое.

Аллергии и дерматиты

Зуд усиливается ночью. Кошка чешется, кусает себя, не может устроиться и заснуть.

Серьёзные причины, о которых важно знать

Онкология

Опухоли могут вызывать боль и дезориентацию. Признаки — резкое похудение, кровь в лотке, тусклая шерсть, вялость.

Неврологические расстройства

Приступы активности, непонятное поведение, кошка выглядит "отключённой" — всё это может быть признаком нарушений в нервной системе.

Что делать хозяину

Если вы даёте питомцу вечернюю игру, корм перед сном и не нарушаете режим, но кошка всё равно не спит и мешает вам — наблюдайте внимательно. Важные сигналы:

кошка резко похудела;

шерсть стала тусклой или взъерошенной;

появилась рвота, кровь в кале или моче;

нарушилась координация или поведение стало странным.

Любой из этих признаков — повод срочно посетить ветеринара.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



