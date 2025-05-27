Кошка активничает ночью? Внимательно проверьте эти признаки

Кажется, всё просто: кошки по природе своей — ночные охотники. Вот и начинаются после отбоя вечерние "тыгдыки", концерты под дверью и попытки разбудить хозяина. Но если пушистый друг раньше спокойно спал, а теперь изводит вас каждую ночь, причина может быть не только в характере.
Иногда ночное поведение — это не игра, а тревожный симптом.
Гипертиреоз
Избыток гормонов щитовидной железы вызывает повышенную активность, особенно в тёмное время суток. При этом кошка худеет, хотя ест много, часто пьёт и ходит в лоток.
Сахарный диабет
Частое мочеиспускание и жажда не дают уснуть ни кошке, ни вам. При диабете также возможны изменения аппетита и потеря веса.
Артрит
Боль в суставах усиливается после отдыха. Ночью кошка начинает двигаться, чтобы облегчить дискомфорт. Симптомы — хромота, нежелание прыгать и вялость.
Возрастные изменения
Стареющие кошки могут путать день и ночь, замирать, громко "разговаривать" среди ночи. Это может быть проявлением когнитивных нарушений, аналогичных деменции у людей.
Блохи и клещи
Чаще активны ночью. Укусы вызывают зуд, кошка чешется и мечется по дому.
Глисты
Могут вызывать беспокойство, особенно в покое.
Аллергии и дерматиты
Зуд усиливается ночью. Кошка чешется, кусает себя, не может устроиться и заснуть.
Онкология
Опухоли могут вызывать боль и дезориентацию. Признаки — резкое похудение, кровь в лотке, тусклая шерсть, вялость.
Неврологические расстройства
Приступы активности, непонятное поведение, кошка выглядит "отключённой" — всё это может быть признаком нарушений в нервной системе.
Если вы даёте питомцу вечернюю игру, корм перед сном и не нарушаете режим, но кошка всё равно не спит и мешает вам — наблюдайте внимательно. Важные сигналы:
кошка резко похудела;
шерсть стала тусклой или взъерошенной;
появилась рвота, кровь в кале или моче;
нарушилась координация или поведение стало странным.
Любой из этих признаков — повод срочно посетить ветеринара.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.