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В туалет — и в галоп: зачем кошки устраивают забеги после лотка

Зоосфера

Только что ваша мурлыка спокойно справляла нужду в лотке, а через секунду она уже мчится по квартире как пушистый торнадо. Иногда с криком. Сначала это может показаться забавным или странным, но на самом деле такое поведение вполне объяснимо — и у него есть несколько причин.

Кошка в лотке
Фото: flickr.com by MiNe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кошка в лотке

1. Виноват блуждающий нерв

Да-да, не только у людей есть "внутренний кайф" от физиологического облегчения. У кошек тоже есть блуждающий нерв, участвующий в процессе дефекации. Его стимуляция может вызывать приятные ощущения и… всплеск энергии. Отсюда и внезапный забег по дому — своеобразная "радость облегчения".

2. Маркировка территории

Лоток связан с запахами — а для кошки запахи — это язык. Пробежка после туалета может быть инстинктивным способом "рассказать" окружающим, что это её территория. Особенно в доме с другими питомцами.

3. Прилив энергии

Освободившись от ненужного, кошка чувствует лёгкость — буквально! Появляется импульс к активности. Прыжки, бег, неожиданные скачки — всё это как реакция организма на освобождение и подъём тонуса.

4. Инстинкт маскировки

В дикой природе запах экскрементов — это сигнал для хищников. Даже домашняя кошка помнит об этом инстинктивно. Бег после лотка может быть попыткой "сбить след", скрыть своё местоположение и сохранить безопасность.

5. Разминка после сна

Часто кошка идёт в туалет сразу после пробуждения. А после этого ей нужно размяться — вот и включается режим "тыгдык-тыгдык". Особенно это проявляется у молодых и активных питомцев.

Когда стоит насторожиться

Если раньше кошка не бегала после туалета, а теперь резко начала это делать с беспокойством, криками или попытками мочиться в других местах — это может быть сигналом боли или дискомфорта. Обратите внимание на другие тревожные симптомы: частое посещение лотка, вялость, агрессия. Лучше в таком случае показать питомца ветеринару.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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