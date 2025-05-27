Не лезьте в лицо: 5 причин, почему кошки не любят поцелуи

2:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда пушистая морда вызывает умиление, так и тянет прижать к себе котика и чмокнуть в лобик. Кажется, это лучший способ показать любовь. Но у вашей мурлыки может быть другое мнение. Вы замечали, как кошка отворачивается или уходит, стоит вам приблизиться лицом? Это не каприз. Просто поцелуи — совсем не то, что кошка готова принять как знак привязанности.

Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кошка на кровати

Почему кошке неприятно, когда её целуют

Запах

Обоняние у кошки в разы чувствительнее, чем у человека. Резкие ароматы — от еды, косметики, духов — вызывают у неё дискомфорт. Даже если вы этого не ощущаете, для кошки запах может быть невыносимым.

Человеческое лицо — странный объект

Хотя кошки умеют различать эмоции по выражению лица, прикосновение губ к их морде воспринимается как что-то пугающее. Это не похоже ни на один знакомый жест. У кошек нет поцелуев — они просто не понимают, что вы имели в виду.

Нарушение личного пространства

Кошки — существа с высоким чувством независимости. Когда вы хватаетесь за кота, чтобы поцеловать, вы вторгаетесь в его пространство. Даже если он не сопротивляется, это не значит, что ему приятно.

Страх

Кошки не видят чётко вблизи. Когда вы склоняетесь к питомцу с лицом, он может попросту испугаться. Особенно если в прошлом у него был негативный опыт.

Поцелуи — не язык кошачьей любви

В природе кошки не целуются. Они выражают симпатию через прикосновения головой, мурлыканье, взгляд. Человеческий поцелуй для них — нечто чуждое и необязательное.

Как же показать кошке свою любовь

Поглаживания

За ушком, по голове, спинке — кошки обожают нежные касания в этих зонах.

Игры

Совместные забавы сближают лучше всяких слов. Это не только весело, но и укрепляет доверие.

Тихий голос

Ласковое общение, спокойный тон и добрые слова действуют на кошку успокаивающе и укрепляют эмоциональную связь.

Свобода и уважение

Не тискайте кошку, если она спит или не в настроении. Дайте ей возможность выбирать, когда и как общаться.

Комфорт в быту

Чистая миска, лоток, уютное спальное место — это тоже язык любви. И кошка его точно поймёт.

Поцелуи — приятны нам, но не всегда понятны им. Лучше прислушаться к своей мурлыке и говорить на её языке. Так вы станете действительно близкими.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



