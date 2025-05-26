Неожиданный охотник среди автомобилей: хищник из Нью-Джерси превратил светофоры в оружие

Можно ли использовать городской шум и дорожные пробки как маскировку для охоты? Один молодой ястреб Купера доказал — да. Эта сцена, достойная экшн-фильма, развернулась на перекрёстке в Вест-Орандж, штат Нью-Джерси, где хищник научился идеально синхронизировать свои атаки с уличным движением.

Фото: openverse.org by Aviceda, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ хищная птица

Птица, которая думала

Зоолог Владимир Динец, профессор Университета Теннесси, впервые заметил необычное поведение ястреба по дороге в школу с ребёнком.

"Когда я понял, что именно делала птица, я был удивлён. Я не ожидал этого", — говорит он.

Хищник ждал, когда на перекрёстке раздастся звуковой сигнал — функция, предупреждающая пешеходов, что можно переходить дорогу.

Это означало, что автомобили остановились, образовав пробку. Тогда ястреб низко пролетал позади машин и внезапно нападал на стайки воробьёв, собравшихся на ужин в дворе рядом стоящего дома.

Как это выглядело

Сцена повторялась несколько раз. За 18 дней наблюдений в течение 12 часов (только по будням и в хорошую погоду) Динец зафиксировал шесть атак одной и той же птицы — он узнал её по оперению. Один раз ястреб унёс воробья в когтях.

Исследователь подчёркивает, что такое поведение требует умения строить мысленную карту местности и сопоставлять звуки с изменениями в окружающей среде.

"Ястреб сидел на дереве в ожидании только тогда, когда слышал звуковой сигнал. Он точно знал, что именно он означает", — отмечает зоолог.

Повторилась ли история?

На следующую зиму учёный дважды замечал взрослого ястреба, использующего ту же стратегию. Возможно, это была та же птица.

Однако летом всё изменилось — жильцы съехали, и звуковой сигнал на перекрёстке больше не работал.

"С тех пор ястреба там не было видно", — резюмирует он.

Городская дикая жизнь требует особых навыков

"Интеллект одиноких животных — это недооценённое явление. В отличие от социальных видов, таких как попугаи или вороны, им труднее доказать свой ум. Города — опасные места для дикой природы. Каждое животное, которое научилось выживать в таких условиях, заслуживает уважения", — говорит Динец.

Уточнения

Я́стребы (лат. Accipitrinae) — подсемейство хищных птиц из семейства ястребиных. В более широком смысле, я́стребом называют любую птицу из этого подсемейства. На территории России широкое распространение имеют ястреб-перепелятник и ястреб-тетеревятник.

