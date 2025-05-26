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Не просто спит: кошка показывает вам, что чувствует

2:33
Зоосфера

Кошки спят почти две трети жизни — и делают это с артистизмом. Каждая поза, в которой ваш питомец дремлет, может рассказать больше, чем вы думаете. Это не просто отдых, а язык тела, отражающий уровень доверия, настроения и даже темперамента.

Любимая Ася лучшая кошка
Фото: commons.wikimedia.org by Валентина Кудратова, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Любимая Ася лучшая кошка

Клубочек

Классика кошачьего сна: лапки под живот, хвост обмотан вокруг тела. Такая поза говорит о желании уюта, тепла и безопасности. Питомец прячется от мира, но чувствует себя в нём достаточно спокойно, чтобы расслабиться.

На спине

Если кот спит, распластавшись и выставив живот — это максимальный уровень доверия. Живот — самая уязвимая часть, и если он открыт, значит, ваша кошка чувствует себя в доме абсолютно защищённой.

На боку

Удобная и расслабленная поза, в которой кошка не только отдыхает, но и остаётся готовой к движению. Это показатель уверенности и комфорта в окружающей обстановке.

Лапа на мордочке

Когда кот прикрывает мордочку лапой, он не только защищается от света, но и демонстрирует абсолютную расслабленность. Это жест самоуспокоения и нежелания быть потревоженным.

"Буханка"

Кошка собирает под себя лапки и превращается в пушистый батончик. Она в полудрёме — вроде и отдыхает, но в любой момент готова вскочить. Знак: кошке спокойно, но она на чеку.

Висящая лапка

Свисающая с дивана лапа — признак глубокой фазы сна и полного доверия к окружающему. Питомец отключился и даже не следит за положением тела — максимальный релакс.

"Струнка"

Кошка вытянулась во всю длину? Это не просто красиво, но и полезно: она расслабляет мышцы и растягивается после активности. Знак уверенности и глубокого сна.

"Охотничий сон"

Лапы под подбородком, взгляд будто готов включиться — даже во сне кошка сохраняет инстинкты охотника. Эта поза сигнализирует: расслабление под контролем.

Сон сидя

Когда кошка дремлет в положении сидя, это свидетельствует о полудрёме. Ей комфортно, но она готова проснуться за долю секунды — на случай, если в доме произойдёт что-то интересное.

Узкие поверхности

Батареи, подлокотники, перила — всё это любимые спальные места. И хотя человеку такая поза покажется неудобной, кошка чувствует тепло, контроль над пространством и возможность мгновенной реакции.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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