Собаки с укусом в 700 кг: кого точно не стоит злить

3:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сила собаки — это не только вес и размер, но и выносливость, решимость и готовность прийти на помощь. Некоторые породы изначально создавались для тяжёлой работы, охраны и даже спасения людей. Представляем подборку самых сильных собак, каждая из которых по-своему впечатляет.

Фото: commons.wikimedia.org by Seongbin Im, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Чау-чау — сторожевая собака

1. Мастиф — воплощение силы и спокойствия

Вес: до 100 кг

Сила укуса: до 700 кг

Мастифы — настоящие титаны среди собак. При внушительном внешнем виде они обладают спокойным нравом и невероятной преданностью. Отличные охранники, но при этом — добрые и ласковые с близкими.

2. Ньюфаундленд — гигант-спасатель

Вес: до 70 кг

Сила укуса: до 400 кг

Выведен для работы на воде, способен вытягивать человека из бушующего моря. Сильные лапы, густая шерсть и выносливость делают его идеальным партнёром для спасателей. А ещё он добряк и отличная "няня" для детей.

3. Стаффордширский бультерьер — мускулы в компактном теле

Вес: до 40 кг

Сила укуса: до 500 кг

Стаффорд — не просто мощный, но и выносливый. Требует хозяина с твёрдым характером, но взамен даёт абсолютную преданность. Отличный охранник и компаньон для активных людей.

4. Ротвейлер — сильный, уверенный, надёжный

Вес: до 60 кг

Сила укуса: до 600 кг

Идеален для охраны, службы в армии или полиции. Интеллектуален, требует дисциплины и уважения. В кругу семьи — ласковый и преданный, но в случае опасности — настоящий щит.

5. Доберман — элегантность и энергия

Вес: до 45 кг

Сила укуса: до 500 кг

Умный, стремительный и легко обучаемый. Доберману нужно движение и задачи. Отличный выбор для тех, кто ведёт активный образ жизни и ищет не только охранника, но и партнёра.

6. Бернский зенненхунд — фермер с большим сердцем

Вес: до 60 кг

Сила укуса: до 400 кг

Изначально пастух и тягловая собака. Работоспособен, вынослив, а по характеру — добряк. Обожает детей и с удовольствием станет частью большой семьи.

7. Чау-чау — компактный защитник

Вес: до 35 кг

Сила укуса: до 450 кг

Не обманитесь пушистой внешностью. Чау-чау независим, решителен и способен защитить своего человека в любой ситуации. Требует уважения и честного подхода.

Сила собаки — это не только физические данные, но и готовность защищать, понимать и быть рядом. Каждая из этих пород — мощь в сочетании с интеллектом и преданностью.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



