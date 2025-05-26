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Мал да удал: 5 маленьких собак с громким характером

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Зоосфера

Размер не имеет значения, когда дело доходит до личности собаки. Эти невысокие по росту породы поражают своим разнообразием — от капризных индивидуалистов до дружелюбных компаньонов. Главное — выбрать собаку под свой ритм жизни, потому что маленькие не всегда означают "удобные".

Чихуахуа
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чихуахуа

Чихуахуа: малютка с амбициями

Самая миниатюрная собака в мире (всего 12-20 см в холке) весит не больше двух килограммов, но уверенности в ней больше, чем в стае овчарок. Чихуахуа привязываются к одному человеку, ревнивы и требуют уважения. При этом они могут стать отличными семейными питомцами — при условии, что будут получать воспитание и внимание.

Померанский шпиц: пушистый ураган

Маленький пушистик (до 3 кг и 18 см в холке) с характером громкой сигнализации. Энергичный, громкий и часто очень территориальный. Шерсть — предмет восхищения и головной боли: два слоя требуют расчёсывания, иначе образуются колтуны. Зато при должной дрессировке шпиц становится ласковым и весёлым спутником.

Папильон: умный бабочкоухий друг

Своими ушами напоминает бабочку, за что и получил название. Рост — до 28 см, вес — до 4,5 кг. Папильоны очень социализированы, легко обучаются и подходят для жизни с детьми. Немного шумные, но исключительно дружелюбные, активные и сообразительные.

Йоркширский терьер: элегантность с характером

Когда-то они охотились на крыс, а теперь носят бантики и завоёвывают сердца. Высота — около 20 см, но характер упрямый. Йорки требуют ухода за шерстью и внимательного воспитания. Хорошо чувствуют себя в руках терпеливых хозяев, готовы к долгим прогулкам и преданны до конца.

Миниатюрный пинчер: энергичный охранник

Выглядит как уменьшенная копия добермана, но это отдельная немецкая порода. Рост — до 32 см, вес — около 4,5 кг. Пинчеры — активные, смелые и умные. Скучают в одиночестве, нуждаются в нагрузке и дрессировке. Идеальны для людей с насыщенной жизнью и любовью к спорту.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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