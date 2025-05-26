Отлов и стерилизация подорожают: в Омске пересматривают тарифы на бродячих животных

2:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

С 2026 года забота о бездомных животных в Омской области станет ощутимо дороже. Власти готовятся пересчитать тарифы на все этапы: от поимки и содержания до стерилизации и усыпления. Главветуправление уже подготовило проект приказа, и если его утвердят, суммы изменятся во всех пунктах.

Фото: https://www.freepik.com Собака в приюте

Новый прайс на безнадзорность

Если животное поймали и везут в приют — это обойдётся бюджету в 2 391,84 рубля. Так оценивается сам отлов и транспортировка. Далее — содержание. Первые 21 день в приюте стоят 102,34 рубля в сутки: сюда входят карантин, вакцинация и учёт. Если вернуть на улицу нельзя — дальнейшее пребывание в приюте обойдётся дешевле, 95,94 рубля в день, но бесконечно так длиться не может, сообщает gorod55.ru

Стерилизация, метка и возврат

Процедура стерилизации и маркировки животного (а метка должна быть несмываемой и неснимаемой) обойдётся в 3 164,45 рубля. Если пес или кошка не проявляет агрессии — их могут вернуть туда, где они обитали раньше. Такой "обратный билет" стоит 514,74 рубля.

Что если животное не спасти

Когда состояние животного безнадёжное, прибегают к усыплению — 1 672,96 рубля за процедуру. Последний этап — утилизация тела. За это заложена сумма в 204 рубля.

Почему это важно

Омск давно обсуждает проблему бродячих собак. Часть горожан требует жёстких мер, но всё чаще звучит мысль: причина не в собаках, а в людях. Пока взрослые выбрасывают питомцев на улицу, а дети растут, видя это как норму, проблема не исчезнет — даже с новыми тарифами.

Уточнения

Приют для бездомных животных — место содержания бездомных, потерянных или брошенных животных, преимущественно собак и кошек.

