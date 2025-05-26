Краснокнижный хищник погиб у детского лагеря — что произошло в Приморье

В акватории бухты Емар в Приморском крае обнаружено тело амурского тигра. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По предварительным данным, погибшего хищника заметили рыбаки недалеко от детского лагеря "Океан".
Прокуратура уже начала доследственную проверку, чтобы установить причины гибели редкого животного. Обстоятельства пока не разглашаются, но сам факт вызывает серьёзное беспокойство среди экологов и природоохранных служб.
Амурский тигр находится под охраной и занесён в Красную книгу России. По оценкам специалистов, в 2022 году популяция достигла более 750 особей — это рекорд за последние сто лет. Такой рост численности — серьёзное достижение, но он порождает и новые конфликты.
Тигру необходимо около 1000 кв. км охотничьей территории. Из-за нехватки пространства всё чаще происходят столкновения с людьми. В Приморье депутаты уже высказывали инициативу разрешить отстрел особей, которые выходят в населённые пункты и представляют угрозу.
Поводом послужили участившиеся нападения на домашних животных и случаи агрессии в отношении людей. На этом фоне гибель амурского тигра вызывает особенно острые вопросы — как экологические, так и социальные.
Тигр — хищное млекопитающее семейства кошачьих, один из пяти видов рода пантер, принадлежащего к подсемейству больших кошек.
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