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Краснокнижный хищник погиб у детского лагеря — что произошло в Приморье

1:30
Зоосфера

В акватории бухты Емар в Приморском крае обнаружено тело амурского тигра. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По предварительным данным, погибшего хищника заметили рыбаки недалеко от детского лагеря "Океан".

Амурский тигр
Фото: commons.wikimedia.org by Varnav, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Амурский тигр

Что известно

Прокуратура уже начала доследственную проверку, чтобы установить причины гибели редкого животного. Обстоятельства пока не разглашаются, но сам факт вызывает серьёзное беспокойство среди экологов и природоохранных служб.

Амурский тигр находится под охраной и занесён в Красную книгу России. По оценкам специалистов, в 2022 году популяция достигла более 750 особей — это рекорд за последние сто лет. Такой рост численности — серьёзное достижение, но он порождает и новые конфликты.

Граница между человеком и хищником

Тигру необходимо около 1000 кв. км охотничьей территории. Из-за нехватки пространства всё чаще происходят столкновения с людьми. В Приморье депутаты уже высказывали инициативу разрешить отстрел особей, которые выходят в населённые пункты и представляют угрозу.

Поводом послужили участившиеся нападения на домашних животных и случаи агрессии в отношении людей. На этом фоне гибель амурского тигра вызывает особенно острые вопросы — как экологические, так и социальные.

Уточнения

Тигр — хищное млекопитающее семейства кошачьих, один из пяти видов рода пантер, принадлежащего к подсемейству больших кошек.

Автор Дмитрий Тезнев
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