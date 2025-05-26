От колонии к климату: почему пингвины влияют на облака над Антарктидой

1:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Антарктида - край холода, ветров и снега. Но, как выяснилось, даже пингвины способны влиять на местный климат. По данным Washington Post, со ссылкой на журнал Communications Earth & Environment, продукты жизнедеятельности этих морских птиц играют неожиданную роль в формировании облачности.

Фото: flickr. com by kuhnmi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Макаронный пингвин

Гуано и химия атмосферы

Во время сезона размножения пингвины собираются в огромные колонии на побережье, оставляя после себя гуано — богатые азотом отходы. Эти соединения разлагаются, выделяя аммиак, который вступает в реакцию с сернистыми веществами из океана. Результат - запуск цепочки химических процессов, формирующих облака.

Этот процесс занимает всего несколько часов, но его влияние может быть весьма ощутимым. Особенно активно облака образуются в районах, где обитают большие колонии пингвинов — чем их больше, тем выше концентрация веществ в воздухе.

Как это влияет на климат

Главный автор исследования Мэтью Бойер пояснил: такие облака обладают способностью отражать солнечное излучение, что может вызывать локальное охлаждение. Причём капли в них мельче, но их гораздо больше — это повышает отражающую способность облака, но снижает вероятность осадков.

Точные последствия для климата ещё предстоит изучить, но учёные уверены: поведение животных напрямую связано с атмосферными процессами.

А что с популяцией пингвинов?

Прогнозировать, сколько гуано будет в будущем, сложно. Всё зависит от численности птиц. Некоторые виды сокращаются, как сообщает Международный союз охраны природы. Но, например, у пингвинов Адели — тех самых, что участвовали в исследовании — численность, наоборот, растёт.

Уточнения

Пингви́новые — семейство нелетающих морских птиц, единственное современное в отряде пингвинообра́зных (Sphenisciformes).



Антаркти́да (от греч. ἀντί — «против» и ἄρκτος — «Медведица», отсюда вообще — «север») — континент, расположенный на самом юге Земли.

