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Почему от лап собаки пахнет попкорном — и когда это должно насторожить

1:47
Зоосфера

Многие владельцы собак отмечают, что со временем запах питомца становится для них привычным и даже приятным. Особенно часто обсуждают один любопытный феномен — аромат, идущий от лап. Его описывают как запах попкорна или кукурузных чипсов, и у этого явления даже появилось неофициальное название — frito feet.

Акита-ину
Фото: commons.wikimedia.org by B@rt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Акита-ину

В чём причина запаха

Как рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, этот запах — следствие работы потовых желез, расположенных на подушечках лап. Эти железы увлажняют кожу, создавая идеальные условия для естественной микрофлоры. Со временем на поверхности скапливаются бактерии, и именно они формируют тот самый характерный запах.

Когда стоит волноваться

Сам по себе запах не говорит о болезни. Это часть нормального биологического фона собаки. Но если аромат стал резким, гнилостным или необычным, это может сигнализировать о проблемах: от воспаления до грибка. Особенно насторожить должны покраснения, зуд или навязчивое вылизывание лап.

Как ухаживать за лапами

Голубев подчёркивает: достаточно просто мыть лапы после прогулок, особенно в грязную погоду. Лучше использовать специальные пенки или спреи, которые мягко очищают, не нарушая микрофлору. Это помогает контролировать уровень бактерий и поддерживать лапы в чистоте.

А что с породами

Запах - индивидуален и может меняться в зависимости от породы, возраста и даже питания. Есть собаки, которые практически не пахнут, и это стоит учитывать при выборе питомца, особенно если у будущего хозяина чувствительное обоняние.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
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