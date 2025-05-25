Бесплатное обследование, компенсация и польза: зачем питомцев приводят в донорские базы

За последний месяц ветеринарные клиники по всей России отмечают: всё больше владельцев приводят своих собак и кошек для сдачи крови. Донорство среди животных становится не просто процедурой - это акт осознанной помощи.
По словам ветеринарного врача Екатерины Евстигнеевой, рост интереса к донорству связан не только с прогрессом в ветеринарии, но и с тем, что всё больше хозяев осознанно хотят, чтобы их питомцы помогали другим. Кровь — материал ценный и редкий: она быстро теряет свои свойства и не может храниться долго. Переливания необходимы в самых разных ситуациях: от тяжёлых операций до лечения онкологии, хронических болезней и пироплазмоза.
Цена зависит от вида животного. У собак 100 мл крови обойдутся примерно в 4000 рублей, тогда как у кошек — от 300 до 1500 рублей за миллилитр. Цены объясняются не только сложностью процедуры, но и особенностями хранения и подбора.
Для владельцев - это возможность бесплатно пройти полное обследование питомца и получить компенсацию. А для клиники — шанс оперативно провести переливание при экстренной необходимости. Донорская база сегодня - часть системы жизнеобеспечения в ветеринарии.
Да, и в первую очередь это стресс. Особенно для кошек, которые тяжело переносят любые медицинские манипуляции. Собаки реагируют по-разному - многое зависит от темперамента. Однако вреда от самой процедуры, как правило, нет.
Для доноров риски минимальны, особенно если процедура проводится в сертифицированной клинике. А вот для тех, кто получает кровь, осложнения возможны - если вдруг донор был носителем редких инфекций. Именно поэтому животные проходят тщательное обследование перед сдачей крови.
Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу.
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.