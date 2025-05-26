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Почему змея нападает на собственное тело: редкое поведение, от которого не по себе

2:30
Зоосфера

Символ змеи, свернувшейся в кольцо и поедающей свой хвост, известен человечеству тысячи лет. Уроборос — так его называют — олицетворяет вечность, цикличность жизни и бесконечное обновление. Но что делать, если такая сцена происходит не на древнем амулете, а в реальности? И почему змея вдруг начинает кусать саму себя?

змея Bothrops brazili
Фото: Wikimedia Commons by Chad Frick and Ulises Frick, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
змея Bothrops brazili

Где миф, а где — настоящая боль

На татуировках, ювелирных изделиях и страницах старинных трактатов змея, кусающая свой хвост, кажется мудрым и мистическим существом. Этот образ встречается в Египте, Греции, скандинавских сагах и даже в североамериканских легендах — например, как кольцевая змея, катящаяся по земле.

Но в природе всё менее романтично. Змеи, действительно кусающие себя, — не философы и не символы. Чаще всего — это признак беды.

Причины такого странного поведения

Учёные выделяют несколько возможных причин, по которым змея может напасть на саму себя:

  • Травмы: после удара или аварии змея, находящаяся в болевом шоке, может судорожно извиваться и кусать собственное тело. Такое поведение — скорее отчаяние, чем осознанное действие.

"Иногда это сбитая машиной змея. Она в ужасной боли и просто не знает, куда деться", — объясняет Брайан Мариц из Университета Западного Кейпа.

  • Стресс и дезориентация: в неволе, особенно при плохих условиях, змея может впасть в панику и начать вести себя аномально.

  • Голод и ошибка: голодное животное, охотясь на другую змею или реагируя на движение своего хвоста, может принять его за добычу.

"Змеи — не гении. Иногда они просто ошибаются", — говорит Мэтт Гуд из Университета Аризоны.

Исключения из правил

Некоторые ящерицы, например африканский поясохвост, сворачиваются в кольцо, кусают себя за хвост — и делают это осознанно. Это защитная реакция: так тело превращается в крепкий шар, который сложно раскусить хищнику.

Символ вечности — не всегда добрый знак

То, что у людей стало символом обновления, в природе может быть тревожным сигналом. Если змея кусает себя, это не мистика, а, скорее всего, боль, стресс или ошибка восприятия. И, увы, иногда последствия необратимы.

Уточнения

Уробо́рос (букв. — "хвостоед", от др.-греч. οὐροβόρος от οὐρά "хвост" + βορά "пища, еда") — свернувшийся в кольцо змей или ящерица, кусающий себя за хвост.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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