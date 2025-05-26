Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все

2:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В суровых лесах Сибири есть зверь, к которому охотники относятся с куда большим уважением, чем к бурому медведю или таёжному волку. Он не крупнее лайки, но способен отогнать от добычи даже тигра. Это — росомаха, одиночный воин северных лесов, обладатель мёртвой хватки, стальных нервов и ненасытного аппетита.

Фото: commons.wikimedia.org by Manfred Werner -, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Росомаха, также россомаха

Невелика, да грозная

Росомаха (Gulo gulo) — представитель семейства куньих, внешне напоминающий гибрид барсука и медвежонка. Весит в среднем 10-25 кг, но по силе и выносливости даст фору зверям втрое крупнее. Её мускулистое тело, мощные лапы и цепкая шея делают её опасной даже для хищников с "именем".

Главное оружие — челюсти. По силе укуса она уступает только гиенам и медведям. Росомаха способна разгрызть замёрзшие кости и прокусить плоть, которая для других — уже не еда.

Ходит одна, сражается как десятеро

В отличие от стайных волков и одиночек-медведей, росомаха — истинный бродяга. Она не привязывается к логову, проходит за день до 50 км и готова выцарапать пищу в любых условиях. Когти помогают карабкаться по деревьям и рвать добычу, а широкие лапы работают как природные снегоступы.

Она не стесняется нападать на других хищников. Зафиксированы случаи, когда одна росомаха прогоняла волков от туши оленя. Она бросается на шею, цепляется мёртвой хваткой и не отпускает, пока враг не сдастся.

Тайга принадлежит ей

Росомаха не перебирает: ест мясо, падаль, кости. Остатки прячет под снег или в корнях — "кладовые" помогают выжить в голодные недели. Зверь не делит — если наткнётся на чужую добычу, будет драться. Волки и медведи часто уступают, не желая рисковать в схватке.

Удивительные адаптации

Росомаха переносит морозы до -40 °C, лазает по деревьям и даже может атаковать сверху. Как и скунс, выделяет резкий запах из анальных желез — им она портит остатки пищи, чтобы отпугнуть воров.

Живёт до 15 лет — много для дикого хищника. Она одинока, бесстрашна и практически не имеет врагов.

Уточнения

Росома́ха также россома́ха (лат. Gulo gulo) — хищное млекопитающее семейства куньих, единственный представитель рода Gulo (в переводе с латинского — "обжора").

