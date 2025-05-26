Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сухой закон: самогонный аппарат стал хитом продаж
Голод, токсины, депрессия: узнай все об опасности быстрого похудения в этой статье
Вас ждёт посылка с сюрпризом — как аферисты грабят россиян через маркетплейсы
Кровавый саботаж: Украина ужаснулась от нового плана Зеленского
Многолетник, который меняет правила игры в саду: лиатрида из Канзаса покоряет сердца цветоводов
Забудьте о жирном блеске: как это солнцезащитное средство стало must-have среди бьюти-гуру
Энергетические сбои на горизонте: что несёт мощное солнечное извержение
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге
Спросить забыли: Запад приказал Зеленскому сидеть тихо и не напрягать Путин

Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить

2:19
Зоосфера

Он смотрит, как динозавр, клюв — размером с башмак, а повадки — хищные. Китоглав, один из самых необычных и жутковатых на вид пернатых, живёт в Восточной Африке и пугает не только туристов, но и местные племена. Однако за пугающим обликом скрывается редкий, уязвимый и почти не размножающийся в неволе вид.

Китоглав крупная птица
Фото: commons.wikimedia.org by pelican, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Китоглав крупная птица

Кто ты, китоглав

Научное имя — Balaeniceps rex, или королевская цапля. Эту птицу, достигающую 1,2 метра в высоту с размахом крыльев до 2,3 метра, впервые описал в 1850 году британец Джон Гульд. Увидев клюв, похожий на голову кита, он и дал птице название — "китоголовый".

Особенность китоглава — массивный "башмакообразный" клюв длиной до 24 см. Арабы прозвали птицу "Абу Маркаб" — "отец башмака". И это действительно похоже на правду: китоглав может им разрубить даже молодого крокодила. Впрочем, к людям он абсолютно безобиден.

Птица, о которой лучше молчать

В некоторых африканских племенах до сих пор существует поверье: упомянешь китоглава в лодке — накличешь бурю. Неудивительно: в профиль он и правда выглядит как ожившая древняя реликвия. Его изображения находили даже на гробницах Древнего Египта.

Почему его не встретишь в зоопарке

Птица хоть и поддаётся приручению, но в неволе почти не размножается. За последние сто лет в зоопарках удалось вырастить всего двух птенцов. Поэтому взрослые особи стоят до 20 000 долларов, а вся популяция насчитывает не более 15 000 птиц.

Под охраной, но в опасности

Китоглав внесён в Красный список как уязвимый вид. Их охраняют в Уганде, Южном Судане, Замбии и Танзании — от браконьеров и пожаров. Особенно следят за гнёздами: в случае пожара егеря эвакуируют птенцов.

Интересно, что у китоглава — трёхмерное зрение: его глаза расположены спереди, а не по бокам, как у большинства птиц. Это помогает ему точно оценивать расстояние до добычи.

Уточнения

Китогла́в или короле́вская ца́пля (лат. Balaeniceps rex) — вид птиц из отряда пеликанообразных, единственный представитель семейства китоглавых (Balaenicipitidae).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Минус 10 лет без операций: топ косметологических методик для зрелой кожи, которые действительно работают
Красота и стиль
Минус 10 лет без операций: топ косметологических методик для зрелой кожи, которые действительно работают Аудио 
Не дайте себя обокрасть: бывший вор советует, как защитить свой автомобиль
Авто
Не дайте себя обокрасть: бывший вор советует, как защитить свой автомобиль Аудио 
Океаны испарятся, жара зашкалит: Земля готовит сюрприз к 250-миллионному юбилею
Наука и техника
Океаны испарятся, жара зашкалит: Земля готовит сюрприз к 250-миллионному юбилею Аудио 
Популярное
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят

Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.

Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Андрей Разин возрождает Ласковый май с новым вокалистом: кто заменит скончавшегося Шатунова?
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь
Поставки F-16 на вооружение ВСУ идут полным ходом, а результата нет Любовь Степушова Вечный рейтинг и временное терпение: как Зеленский лидирует в опросах, но теряет страну Дмитрий Плотников Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин
Вы всё ещё вешаете картины? Вот как оформить стены без рамок и банальностей
Мяу — это не просто звук: зачем кошки на самом деле с нами разговаривают
Метод Сакумы популярен среди моделей для похудения: уделяйте всего 5 минут в день
Метод Сакумы популярен среди моделей для похудения: уделяйте всего 5 минут в день
Последние материалы
Даже обидно: Лена Ленина рассказала о своём опыте общения с Депардье
Перемена настроения: Трамп недоволен Путиным
Ультиматум от Белого дома: Гарвард на грани исторического запрета
Агент Кремля: Запад раскрыл план Трампа по Украине, Киев многое потеряет
Лебедь демократии: на спецпредставителя Трампа совершено нападение
Куркума, имбирь и ещё 3 специи, которые могут ослабить действие лекарств
Руки как у фитнес-модели: 9 упражнений избавят от дряблости
Вы точно нажимали эту кнопку — и, возможно, уже запустили разрушение двигателя
Слухи об ужасном землетрясении приводят к обвалу бронирований в Японию — прогнозы, сделанные в графическом романе
Учёные предсказывают: мегацунами высотой с небоскрёб могут поглотить побережье США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.