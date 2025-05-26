Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить

2:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Он смотрит, как динозавр, клюв — размером с башмак, а повадки — хищные. Китоглав, один из самых необычных и жутковатых на вид пернатых, живёт в Восточной Африке и пугает не только туристов, но и местные племена. Однако за пугающим обликом скрывается редкий, уязвимый и почти не размножающийся в неволе вид.

Фото: commons.wikimedia.org by pelican, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Китоглав крупная птица

Кто ты, китоглав

Научное имя — Balaeniceps rex, или королевская цапля. Эту птицу, достигающую 1,2 метра в высоту с размахом крыльев до 2,3 метра, впервые описал в 1850 году британец Джон Гульд. Увидев клюв, похожий на голову кита, он и дал птице название — "китоголовый".

Особенность китоглава — массивный "башмакообразный" клюв длиной до 24 см. Арабы прозвали птицу "Абу Маркаб" — "отец башмака". И это действительно похоже на правду: китоглав может им разрубить даже молодого крокодила. Впрочем, к людям он абсолютно безобиден.

Птица, о которой лучше молчать

В некоторых африканских племенах до сих пор существует поверье: упомянешь китоглава в лодке — накличешь бурю. Неудивительно: в профиль он и правда выглядит как ожившая древняя реликвия. Его изображения находили даже на гробницах Древнего Египта.

Почему его не встретишь в зоопарке

Птица хоть и поддаётся приручению, но в неволе почти не размножается. За последние сто лет в зоопарках удалось вырастить всего двух птенцов. Поэтому взрослые особи стоят до 20 000 долларов, а вся популяция насчитывает не более 15 000 птиц.

Под охраной, но в опасности

Китоглав внесён в Красный список как уязвимый вид. Их охраняют в Уганде, Южном Судане, Замбии и Танзании — от браконьеров и пожаров. Особенно следят за гнёздами: в случае пожара егеря эвакуируют птенцов.

Интересно, что у китоглава — трёхмерное зрение: его глаза расположены спереди, а не по бокам, как у большинства птиц. Это помогает ему точно оценивать расстояние до добычи.

Уточнения

Китогла́в или короле́вская ца́пля (лат. Balaeniceps rex) — вид птиц из отряда пеликанообразных, единственный представитель семейства китоглавых (Balaenicipitidae).

