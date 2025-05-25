Он пережил динозавров и почти не изменился: древний властелин морской бездны

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Зоосфера

Его называют дьяволом морских глубин. Его внешний вид пугает даже бывалых рыбаков. Но мясо этого морского монстра ценят лучшие повара Франции и Японии. Знакомьтесь — морской черт, он же удильщик.

Меланоцет Джонсона, или чёрный удильщик
Фото: commons.wikimedia.org by Personnel of NOAA Ship DELAWARE II, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Меланоцет Джонсона, или чёрный удильщик

Кто такой морской черт

Это одна из самых жутковатых рыб в океане. Удильщик (лат. Lophius piscatorius) обитает на глубинах 1500-3000 метров в Атлантическом и Тихом океанах. Он может достигать 1,5 метров в длину, а вес отдельных самок доходит до 20 кг. Правда, рыбаков нередко удивляли экземпляры под два метра.

Выглядит морской черт как существо из ночных кошмаров: плоское тело, покрытое шишками и наростами, огромная голова, а внутри — пасть с двумя рядами острых, длинных, загнутых зубов. И всё это обрамлено кожей тёмно-бурого цвета.

Удочка на лбу и свет в темноте

Название "удильщик" рыба получила за удивительный способ охоты. На её голове есть особый отросток — видоизменённый спинной плавник, заканчивающийся светящимся отростком. Внутри него живут бактерии, излучающие холодный свет. В кромешной тьме глубин эта приманка действует безотказно: ничего не подозревающая добыча плывёт на огонёк — и оказывается в зубах чудовища.

Интересно, что у некоторых родственных видов светятся зубы, а у других — даже "удочка" вырастает прямо из неба пасти.

Легендарная любовь… и паразитизм

Романтика у морских чертей тоже своя. Самки — крупные, грозные, самостоятельные. Самцы — крошечные (до 5 см) и, как бы это ни звучало, буквально срастаются с самками.

Когда маленький самец находит свою "даму сердца", он вгрызается в её тело и остаётся с ней до конца жизни. Его органы постепенно атрофируются, он теряет индивидуальность и превращается в живую приставку — выполняя функцию оплодотворения, когда это нужно.

Монстр в тарелке — дорогое удовольствие

Несмотря на устрашающую внешность, морской черт — изысканный деликатес. Его мясо ценят в Японии, Франции, Италии. Оно белое, плотное, с мягким вкусом. Особо популярны блюда из печени и хвоста этой рыбы.

Но поймать такого монстра — редкая удача. Удильщик обитает на больших глубинах, и доставить его в хорошем состоянии на поверхность удаётся нечасто. Поэтому цены — соответствующие.

Доисторический охотник из глубин

Морской черт — не новичок в этих водах. Его предки обитали в морях ещё 33 миллиона лет назад. Ученые уже описали семь современных видов и несколько вымерших, чьи останки находят в морских отложениях. Настоящий живой реликт, скрытый в бездне.

Уточнения

Европейский удильщик или европейский морской чёрт (лат. Lophius piscatorius), — хищная рыба отряда удильщикообразных.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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