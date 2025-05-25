Птичий грипп уже рядом: необычные симптомы, которые могут стоить кошке жизни

Птичий грипп — это не что-то новое. Эпидемии среди домашней птицы известны с XIX века. Но сегодня мы имеем дело с его опасной мутацией — вирусом H5N1 (HPAI), который уже поразил не только кур и коров, но и наших домашних кошек. Более того, согласно последним данным FDA, вирус убивает не только домашних питомцев, но и диких животных, включая рысей и пум.
Для фермеров это экономическая катастрофа. Но для владельцев животных — личная трагедия.
Вирус может проникнуть в организм кошки несколькими путями:
Птичий грипп у кошек может проявляться слабо, особенно в начале. Признаки, которые должны насторожить:
Если болезнь прогрессирует:
Определить вирус по стандартным тестам невозможно. Единственный точный способ — взять мазок и отправить его на ПЦР-исследование.
Но к этому моменту животному может быть уже очень плохо, поэтому профилактика — единственный надёжный путь.
Кошки не являются основными носителями вируса, но они точно в зоне риска — особенно уличные или те, кого кормят сырым мясом.
Пострадали также тюлени, медведи, лисы и даже хорьки с кроликами. Поэтому важно быть внимательными ко всем питомцам, а не только к пернатым.
Птичий грипп (лат. Grippus avium), классическая чума птиц, ранее птичий тиф или холера кур — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью около 56 %. Впервые грипп птиц был выявлен в Италии более ста лет назад.
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