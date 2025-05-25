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Птичий грипп уже рядом: необычные симптомы, которые могут стоить кошке жизни

2:26
Зоосфера

Птичий грипп — это не что-то новое. Эпидемии среди домашней птицы известны с XIX века. Но сегодня мы имеем дело с его опасной мутацией — вирусом H5N1 (HPAI), который уже поразил не только кур и коров, но и наших домашних кошек. Более того, согласно последним данным FDA, вирус убивает не только домашних питомцев, но и диких животных, включая рысей и пум.

Кот на подоконнике
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот на подоконнике

Для фермеров это экономическая катастрофа. Но для владельцев животных — личная трагедия.

Как кошки заражаются?

Вирус может проникнуть в организм кошки несколькими путями:

  • Контакт с другими животными. Если у вас несколько питомцев, заражение возможно через вылизывание и тесное общение.
  • Сырой корм. Недавние случаи связаны с потреблением заражённого сырого мяса.
  • Обязательно пастеризуйте молочные продукты и тщательно готовьте мясо перед кормлением. Кости — особенно опасны. Их стоит заменить прожаренной яичной скорлупой.
  • Охота на диких птиц. Даже здорово выглядящая птичка может быть носителем вируса.
  • Птичий помёт. Кошка может наступить в него, а потом, вылизываясь, проглотить вирус.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

Птичий грипп у кошек может проявляться слабо, особенно в начале. Признаки, которые должны насторожить:

  • Диарея (может появиться за неделю до других симптомов)
  • Снижение активности
  • Выделения из носа и глаз, насморк
  • Потеря аппетита
  • Лихорадка

Если болезнь прогрессирует:

  • Судороги
  • Нарушения координации
  • Кошка не может встать
  • Потеря зрения

Диагностика и лечение

Определить вирус по стандартным тестам невозможно. Единственный точный способ — взять мазок и отправить его на ПЦР-исследование.

Но к этому моменту животному может быть уже очень плохо, поэтому профилактика — единственный надёжный путь.

Насколько кошки уязвимы?

Кошки не являются основными носителями вируса, но они точно в зоне риска — особенно уличные или те, кого кормят сырым мясом.

Пострадали также тюлени, медведи, лисы и даже хорьки с кроликами. Поэтому важно быть внимательными ко всем питомцам, а не только к пернатым.

Уточнения

Птичий грипп (лат. Grippus avium), классическая чума птиц, ранее птичий тиф или холера кур — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью около 56 %.  Впервые грипп птиц был выявлен в Италии более ста лет назад.

Профилакти́ческая медици́на (профилактоло́гия, греч. πρόφύλακτικός - "предохранительный" и λόγος - "учение, наука") — наука и практика в медицине, комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возникновения заболеваний и травм, недопущение и устранение факторов риска их развития.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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