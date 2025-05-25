Когда булочка становится угрозой: этот аромат кажется уютным — но не вашему питомцу

2:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вы в панике гуглите, опасна ли корица для кошек, потому что ваша любимица только что прошлась по кухне, где вы рассыпали специи, — вы не одиноки. Пока вы сдуваете коричневую пыль с телефона, давайте разберёмся, насколько это действительно опасно.

Фото: Wikipedia by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Скучающая кошка

Вредна ли корица для кошек?

"Всё зависит от количества, щепотка корицы, скорее всего, не вызовет проблем, но чайная ложка — уже может", — говорит ветеринар Бен Симпсон-Вернон.

Ключевое слово — кумарин, именно он может вызывать негативные эффекты.

К чему может привести передозировка?

"Рвота, диарея и даже поражение печени. Также возможно раздражение слизистых, особенно если речь идёт об эфирных маслах", — уточняет Симпсон-Вернон.

А если кошка просто вдохнула запах?

Не переживайте.

"Они вряд ли этого захотят", — говорит ветеринар.

Кошки, в отличие от нас, не фанаты пряного аромата. Напротив — он может их отпугнуть. Недаром некоторые используют коричный спрей как средство от вторжений в сад.

Правда ли, что кошки не любят корицу?

Да. И это, кстати, работает в плюс.

"Большинству кошек вкус и запах корицы не по душе — и это прекрасный пример того, насколько разнятся наши предпочтения", — говорит Симпсон-Вернон.

Так что, если ваша кошка случайно лизнула булочку, не спешите записывать её в кулинары — скорее всего, ей больше не захочется.

Что делать, если кошка всё-таки съела корицу?

Если речь о крошечной щепотке — скорее всего, всё обойдётся. Но если она добралась до коричной выпечки, палочек или, особенно, до масла — не затягивайте: звоните ветеринару.

"Если у кошки появляются странные симптомы — не ждите. Особенно если она съела много", — подчёркивает специалист.

А лучше — не предлагать

Даже если ваша кошка просит у вас кусочек, не поддавайтесь. Выпечка с корицей может быть слишком тяжёлой для пищеварения животных.

Предложите ей одобренное ветеринарами лакомство — и спите спокойно.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов», кошка — социальное животное, использующее для общения широкий диапазон звуковых сигналов, а также феромоны и движения тела.



Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae), также называется и высушенная кора дерева, которая используется в качестве пряности.

