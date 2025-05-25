То, что вы приняли за магию, — природа: монстр из Гарри Поттера реально существует

2:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Помните сцену из фильма "Гарри Поттер и Кубок огня", где профессор Грюм демонстрирует запрещённое заклятие "Империус"? Тогда перед учениками корчился не просто паук, а по-настоящему жуткое, длиннолапое создание, словно сбежавшее из магического леса. Но никакой магии тут нет. Это существо — реальное паукообразное, известное науке как фрин.

Фото: commons.wikimedia.org by Biusch, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Фрины — отряд тропических паукообразных

И да, у него нет ни яда, ни паутины, ни жала. Но выглядят эти создания так, что в темноте их можно легко принять за монстра. Особенно если вы не зоолог.

Кто такие фрины

Фрины (Amblypygi) — отряд паукообразных, насчитывающий более 260 видов. Они обитают в тропиках и субтропиках по всему миру — от влажных лесов Амазонки до Юго-Восточной Азии и Африки.

Внешне фрины выглядят так, будто их собирали из частей разных животных:

У них сплюснутое тело, напоминающее краба.

Длинные передние ноги, как у паука-палочника — они не ходят, а "ощупывают" мир.

И самое страшное — огромные педипальпы, похожие на клешни с шипами. Именно ими фрин хватает добычу. Причём делает это молниеносно.

Безвредный монстр

Несмотря на устрашающий вид, фрины не представляют опасности для человека. У них нет яда, они не кусаются, и не могут прокусить кожу — если только вы сами не попытаетесь их схватить. В таком случае вас могут поцарапать шипастые клешни.

Но для своей добычи фрины — беспощадные охотники. Обычно они охотятся на мелких насекомых и других беспозвоночных, иногда даже на ящериц. Благодаря острому зрению и "антеннам" на передних лапах, фрин может засечь жертву в полной темноте, бесшумно подкрасться и резко схватить её клешнями. Зрелище не для слабонервных!

Удивительное поведение

Фрины не только пугающе выглядят — они ещё и демонстрируют повадки, нехарактерные для паукообразных. Например, у них наблюдается зачатки социального поведения: мать общается с потомством, а детёныши взаимодействуют между собой, используя передние ноги как "щупальца". Это крайне редкое явление для членистоногих.

Кстати, именно поэтому фрин идеально подошёл на роль "учебного паука" в фильме — он эффектен, но при этом безопасен. В отличие от настоящих пауков, которых сложно дрессировать, фрины спокойны и легко переносят съёмки.

Итог

🕷️ Существо, которое многие зрители приняли за плод фантазии режиссёра, оказалось самым настоящим жителем джунглей. Фрины — пример того, как разнообразна и неожиданна может быть природа. Не обладая ни ядом, ни силой, они всё же выживают и пугают даже с экранов — просто своим обликом.

Уточнения

Фри́ны или жгутоногие пауки (лат. Amblypygi), — отряд тропических паукообразных.

