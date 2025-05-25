Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Конфликт на грядке: кого нельзя сажать рядом с огурцами
Мяу — это не просто звук: зачем кошки на самом деле с нами разговаривают
Сетку на радиатор поставил — машину сняли с учёта: новые штрафы уже действуют
Сын Татьяны Булановой дебютировал с альбомом Spexy: как непонимание родных стало источником вдохновения
Как есть картофель и не испортить уровень сахара в крови: 5 гениальных способов от диетолога
Жизнь в банджихах: почему аренда жилья в Сеуле превращается в испытание
Андрей Разин возрождает Ласковый май с новым вокалистом: кто заменит скончавшегося Шатунова?
Затонувшие свидетели истории: находка на глубине 400 метров удивила исследователей
Эта привычка в еде портит психологическую работоспособность шахматистов

То, что вы приняли за магию, — природа: монстр из Гарри Поттера реально существует

2:58
Зоосфера

Помните сцену из фильма "Гарри Поттер и Кубок огня", где профессор Грюм демонстрирует запрещённое заклятие "Империус"? Тогда перед учениками корчился не просто паук, а по-настоящему жуткое, длиннолапое создание, словно сбежавшее из магического леса. Но никакой магии тут нет. Это существо — реальное паукообразное, известное науке как фрин.

Фрины — отряд тропических паукообразных
Фото: commons.wikimedia.org by Biusch, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Фрины — отряд тропических паукообразных

И да, у него нет ни яда, ни паутины, ни жала. Но выглядят эти создания так, что в темноте их можно легко принять за монстра. Особенно если вы не зоолог.

Кто такие фрины

Фрины (Amblypygi) — отряд паукообразных, насчитывающий более 260 видов. Они обитают в тропиках и субтропиках по всему миру — от влажных лесов Амазонки до Юго-Восточной Азии и Африки.

Внешне фрины выглядят так, будто их собирали из частей разных животных:

  • У них сплюснутое тело, напоминающее краба.
  • Длинные передние ноги, как у паука-палочника — они не ходят, а "ощупывают" мир.
  • И самое страшное — огромные педипальпы, похожие на клешни с шипами. Именно ими фрин хватает добычу. Причём делает это молниеносно.

Безвредный монстр

Несмотря на устрашающий вид, фрины не представляют опасности для человека. У них нет яда, они не кусаются, и не могут прокусить кожу — если только вы сами не попытаетесь их схватить. В таком случае вас могут поцарапать шипастые клешни.

Но для своей добычи фрины — беспощадные охотники. Обычно они охотятся на мелких насекомых и других беспозвоночных, иногда даже на ящериц. Благодаря острому зрению и "антеннам" на передних лапах, фрин может засечь жертву в полной темноте, бесшумно подкрасться и резко схватить её клешнями. Зрелище не для слабонервных!

Удивительное поведение

Фрины не только пугающе выглядят — они ещё и демонстрируют повадки, нехарактерные для паукообразных. Например, у них наблюдается зачатки социального поведения: мать общается с потомством, а детёныши взаимодействуют между собой, используя передние ноги как "щупальца". Это крайне редкое явление для членистоногих.

Кстати, именно поэтому фрин идеально подошёл на роль "учебного паука" в фильме — он эффектен, но при этом безопасен. В отличие от настоящих пауков, которых сложно дрессировать, фрины спокойны и легко переносят съёмки.

Итог

🕷️ Существо, которое многие зрители приняли за плод фантазии режиссёра, оказалось самым настоящим жителем джунглей. Фрины — пример того, как разнообразна и неожиданна может быть природа. Не обладая ни ядом, ни силой, они всё же выживают и пугают даже с экранов — просто своим обликом.

Уточнения

Фри́ны или жгутоногие пауки (лат. Amblypygi), — отряд тропических паукообразных.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кажется выгодно, а продать невозможно: три провала вторичного рынка
Авто
Кажется выгодно, а продать невозможно: три провала вторичного рынка Аудио 
Облил пеной — испортил лак: ошибка на мойке, которую совершают почти все
Авто
Облил пеной — испортил лак: ошибка на мойке, которую совершают почти все Аудио 
Популярное
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле

Австрийская телекомпания ORF дистанцировалась от заявлений певца JJ, победившего на Евровидении-2025, после его критики участия Израиля в конкурсе.

Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Еврокомиссия идёт ва-банк: за что наказывают Visa и Mastercard
Запад просчитал три сценария окончания войны и послевоенного будущего для Киева Дмитрий Плотников Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова
40% воробьёв растят чужих птенцов: что делают самцы, когда правда всплывает
Рыба с шипами и бронёй: новосибирские рыбаки удивлены находкой в реке
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой
Последние материалы
Андрей Разин возрождает Ласковый май с новым вокалистом: кто заменит скончавшегося Шатунова?
Затонувшие свидетели истории: находка на глубине 400 метров удивила исследователей
Эта привычка в еде портит психологическую работоспособность шахматистов
Эти приёмы сэкономят вам десятки тысяч на ремонте — и никто не догадается
Секрет идеальной кожи не в продуктах, а в порядке их нанесения — вот инструкция
То, что вы приняли за магию, — природа: монстр из Гарри Поттера реально существует
Потеря 0,5-1 кг в неделю: как достичь оптимальной скорости похудения
Кровоточат дёсны? Это может быть не кариес, а рак, который подкрался незаметно
Лобовое стекло перестало быть мутным: простой ингредиент из аптеки творит чудеса
Почему фермеры с Азии выбирают губочный метод для микрозелени
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.