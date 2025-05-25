Питомцу больно, а вы не знаете: как жара калечит лапы и что с этим делать

С наступлением лета хочется проводить больше времени на свежем воздухе. Но в то время как мы наслаждаемся теплом, наши собаки подвергаются риску получить серьёзные ожоги… прямо во время обычной прогулки!
Когда солнце светит особенно ярко, температура асфальта может подниматься до 60 °C и выше. Для чувствительной кожи собачьих лап это настоящая пытка. Даже несколько секунд на такой поверхности могут вызвать ожоги, волдыри и сильную боль.
Простой тест: положите ладонь на асфальт. Если через 5 секунд вам становится некомфортно — выгуливать собаку по такой поверхности небезопасно.
Вот что можно сделать, чтобы обезопасить питомца:
Собаки не скажут словами, что им больно. Именно вы — их защита и опора. Пара простых привычек летом может спасти любимца от ожогов, визита к ветеринару и боли.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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