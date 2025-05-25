Питомцу больно, а вы не знаете: как жара калечит лапы и что с этим делать

1:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

С наступлением лета хочется проводить больше времени на свежем воздухе. Но в то время как мы наслаждаемся теплом, наши собаки подвергаются риску получить серьёзные ожоги… прямо во время обычной прогулки!

Фото: Designed by Freepik by wirestock is licensed under Public domian Собака на прогулке

Почему асфальт опасен

Когда солнце светит особенно ярко, температура асфальта может подниматься до 60 °C и выше. Для чувствительной кожи собачьих лап это настоящая пытка. Даже несколько секунд на такой поверхности могут вызвать ожоги, волдыри и сильную боль.

Как понять, что слишком горячо

Простой тест: положите ладонь на асфальт. Если через 5 секунд вам становится некомфортно — выгуливать собаку по такой поверхности небезопасно.

Как защитить лапы вашего друга

Вот что можно сделать, чтобы обезопасить питомца:

Выгуливайте рано утром или поздно вечером, когда асфальт уже остыл.

когда асфальт уже остыл. Проверяйте температуру поверхности перед прогулкой.

перед прогулкой. Используйте специальные ботиночки или воск для лап, если собака их хорошо переносит.

или воск для лап, если собака их хорошо переносит. Гуляйте по траве, земле или в тени деревьев - там прохладнее и безопаснее.

- там прохладнее и безопаснее. После прогулки осматривайте лапы: покраснение, трещины или хромота — тревожные сигналы.

Забота начинается с простого

Собаки не скажут словами, что им больно. Именно вы — их защита и опора. Пара простых привычек летом может спасти любимца от ожогов, визита к ветеринару и боли.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

