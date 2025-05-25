Питомцу больно, а вы не знаете: как жара калечит лапы и что с этим делать

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1:33
Зоосфера

С наступлением лета хочется проводить больше времени на свежем воздухе. Но в то время как мы наслаждаемся теплом, наши собаки подвергаются риску получить серьёзные ожоги… прямо во время обычной прогулки!

Собака на прогулке
Фото: Designed by Freepik by wirestock is licensed under Public domian
Собака на прогулке

Почему асфальт опасен

Когда солнце светит особенно ярко, температура асфальта может подниматься до 60 °C и выше. Для чувствительной кожи собачьих лап это настоящая пытка. Даже несколько секунд на такой поверхности могут вызвать ожоги, волдыри и сильную боль.

Как понять, что слишком горячо

Простой тест: положите ладонь на асфальт. Если через 5 секунд вам становится некомфортно — выгуливать собаку по такой поверхности небезопасно.

Как защитить лапы вашего друга

Вот что можно сделать, чтобы обезопасить питомца:

  • Выгуливайте рано утром или поздно вечером, когда асфальт уже остыл.
  • Проверяйте температуру поверхности перед прогулкой.
  • Используйте специальные ботиночки или воск для лап, если собака их хорошо переносит.
  • Гуляйте по траве, земле или в тени деревьев - там прохладнее и безопаснее.
  • После прогулки осматривайте лапы: покраснение, трещины или хромота — тревожные сигналы.

Забота начинается с простого

Собаки не скажут словами, что им больно. Именно вы — их защита и опора. Пара простых привычек летом может спасти любимца от ожогов, визита к ветеринару и боли.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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